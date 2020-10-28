Самолёт Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт
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«28 октября 2020 года единственный из оставшихся в гражданской авиации России самолёт Ту-154 выполнил свой заключительный рейс», — сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что «воздушное судно (бортовой номер RA-85757), принадлежащее авиакомпании «Алроса», совершило двухчасовой перелёт из столицы алмазного края, города Мирного, в аэропорт Толмачёво (Новосибирск), куда доставило 140 пассажиров».
Ранее командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш сообщил, что российские стратегические бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полёта для самолётов данного класса.