Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полёта
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- РИА Новости
«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полёта на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Лётчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тыс. км», — приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.
Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.
Во время полёта Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолётов Ил-78.
Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году. Тогда бомбардировщики совершили полёт в течение 24 часов и 24 минут.
В октябре 2019 года пассажирский рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, признали самым долгим беспосадочным перелётом в мире.