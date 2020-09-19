Российские Ту-160 установили мировой рекорд по дальности полёта

Российские стратегические бомбардировщики Ту-160 установили мировой рекорд по дальности и продолжительности беспосадочного полёта для самолётов данного класса. Об этом сообщил командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.

«Сегодня новый рекорд дальности и продолжительности полёта на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации. Лётчики ВКС России находились в воздухе более 25 часов, преодолев свыше 20 тыс. км», — приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что полёт проходил над нейтральными водами центральной части Северного Ледовитого океана, Тихого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского, Чукотского, Баренцева морей.

Ракетоносцы взлетели и сели на аэродроме Энгельс. Командиры экипажей — генерал-майор Олег Пчела и подполковник Сергей Волковицкий.

Во время полёта Ту-160 выполнили три дозаправки в воздухе от шести самолётов Ил-78.

Предыдущий рекорд был установлен в 2010 году. Тогда бомбардировщики совершили полёт в течение 24 часов и 24 минут.

В октябре 2019 года пассажирский рейс Нью-Йорк — Сидней авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, признали самым долгим беспосадочным перелётом в мире.