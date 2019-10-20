Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта

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Рейс «Нью-Йорк — Сидней» авиакомпании Qantas Airlines, который длился 19 часов 15 минут, стал самым долгим беспосадочным перелётом в мире.

Об этом свидетельствуют данные на сайте FlightAware

За это время самолёт Boeing 787-9 преодолел 16 тыс. 309 км.

Он вылетел вечером 18 октября из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.

Приземление самолёта с опозданием на 37 минут от запланированного времени произошло утром 20 октября.

Прошлый рекорд принадлежал рейсу из Сингапура в Нью-Йорк, который продлился 18 часов 50 минут. 

В июле российский путешественник Фёдор Конюхов на самолёте, работающим на солнечной энергии, совершил экспериментальный перелёт из Москвы в Крым.

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