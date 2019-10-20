Установлен мировой рекорд по длительности беспосадочного авиаперелёта
Об этом свидетельствуют данные на сайте FlightAware
За это время самолёт Boeing 787-9 преодолел 16 тыс. 309 км.
Он вылетел вечером 18 октября из международного аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке.
Приземление самолёта с опозданием на 37 минут от запланированного времени произошло утром 20 октября.
Прошлый рекорд принадлежал рейсу из Сингапура в Нью-Йорк, который продлился 18 часов 50 минут.
В июле российский путешественник Фёдор Конюхов на самолёте, работающим на солнечной энергии, совершил экспериментальный перелёт из Москвы в Крым.