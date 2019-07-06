Фёдор Конюхов завершил экспериментальный перелёт в Крым

Российский путешественник Фёдор Конюхов, управляющий самолётом, работающим на солнечной энергии, завершил экспериментальный перелёт из Москвы в Крым.

Об этом передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на данные проекта Iridium360°.

Отмечается, что самолёт путешественника приземлился на аэродроме Тобаско под Евпаторией.

«Полёт прошёл в штатном режиме и завершился за два световых дня. Экипаж преодолел 1700 км. Обратно самолёт отправится в понедельник. Самолёт полетит в Кисловодск, а затем на Москву», — указано в тексте.

Ранее сообщалось о планах Конюхова совершить три воздушные экспедиции.