Фёдор Конюхов завершил экспериментальный перелёт в Крым
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Об этом передаёт РИА Новости Крым со ссылкой на данные проекта Iridium360°.
Отмечается, что самолёт путешественника приземлился на аэродроме Тобаско под Евпаторией.
«Полёт прошёл в штатном режиме и завершился за два световых дня. Экипаж преодолел 1700 км. Обратно самолёт отправится в понедельник. Самолёт полетит в Кисловодск, а затем на Москву», — указано в тексте.
Ранее сообщалось о планах Конюхова совершить три воздушные экспедиции.