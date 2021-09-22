«Его называли Дедом»: что известно о партизанских подвигах дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака

Ровно 80 лет назад, 22 сентября 1941 года, легендарный Сидор Ковпак объявил приказ №1 — о личном составе вновь созданного партизанского отряда, укрывшегося после оккупации Украины в Спадщанском лесу около Путивля. Отряд прошёл тысячи километров по Правобережной Украине, и этот переход вошёл в историю как Карпатский рейд. Командир отряда Ковпак встретил Победу дважды Героем Советского Союза.

Сидор Ковпак родился в 1887 году в Харьковской губернии в бедной крестьянской семье. Во время Первой мировой войны служил пехотинцем, участвовал в Брусиловском прорыве. Георгиевский крест ему вручал лично Николай II.

После Октябрьской революции Ковпак вступил в партизанский отряд, воевавший с белогвардейцами, — впоследствии этот опыт пригодился ему в Великую Отечественную. Заканчивал гражданскую войну Сидор Артемьевич в чапаевской дивизии.

По прозвищу Дед

По возвращении домой Сидор Ковпак активно участвовал в построении советской власти на Украине. Перед войной он работал председателем горсовета в Путивле и организовывал хозяйственную деятельность в городе.

«Сидор Ковпак был очень харизматичным человеком. Когда началась война и гитлеровцы захватили уже практически всю Украину, Ковпаку было 54 года. Это был зрелый человек, поэтому его и называли Дедом», — рассказывает RT украинский журналист и писатель Анатолий Луговской.

В своей книге «От Путивля до Карпат», написанной сразу после Победы в 1945 году, Сидор Ковпак вспоминал, как происходило его превращение из хозяйственника в партизана: «Лес интересовал меня исключительно как место заготовки дров для школ и лесоматериалов для строительных и ремонтных работ. Мог ли я думать, что в этом лесу мне придётся воевать, что из этой вот чащи, откуда разве что мог только волк выйти, я буду выезжать на немецком танке?»

Экспозиция, посвящённая отряду Сидора Ковпака.

© Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

Мемуары Ковпака, по словам научного сотрудника мемориального комплекса «Партизанская поляна» на Брянщине Валентины Сидоренко, лучше всего рассказывают о его партизанской деятельности, так как архивных данных об отряде сохранилось очень мало.

«Это главный первоисточник. У нас есть экспозиция, посвящённая Ковпаку, тому, как сформировался его отряд и в связи с чем он был вынужден прийти на брянские земли. И вся информация в ней по большей части взята из книги самого Ковпака», — поясняет она в беседе с RT.

«Базы в Спадщанском лесу»

«Если бы можно было гипотетически придумать идеального партизанского командира времён Второй мировой войны, то Ковпак лучше всего подошёл бы под эти критерии: в Первую мировую он был разведчиком, во главе партизанского отряда воевал против немцев, в Гражданскую войну имел опыт контрпартизанской борьбы против Нестора Махно — плюс огромный хозяйственный и жизненный опыт. На момент начала войны это был бы идеальный партизанский командир, каким он, впрочем, и стал», — рассказывает RT хранитель музея-заповедника «Спадщанский лес» Илья Денисенко.

3 июля 1941 года по радио прозвучало знаменитое обращение Иосифа Сталина к советским гражданам, в котором он призвал всех мобилизоваться, чтобы дать отпор фашистским захватчикам.

«На следующий же день началась подготовка к закладке путивльских партизанских баз. Мне была поручена райкомом партии закладка базы в Спадщанском лесу», — пишет в своих мемуарах Сидор Ковпак.

8 сентября в лес ушли первые партизаны. Ковпак покинул город 10 сентября, когда, по его воспоминаниям, в Путивль уже вошла немецкая разведка.

«К 22 сентября, когда я объявил в приказе №1 личный состав отряда, в нём насчитывалось около четырёх десятков бойцов. Выделили разведчиков, минёров, остальных разбили на две боевые группы. В одной — путивляне, люди штатские и в большинстве немолодые, советские и партийные работники, колхозный актив. Это было ядро отряда. В другой группе народ военный, с которым я встретился в лесу, когда искал своих товарищей. Там были боевые ребята», — вспоминал Ковпак.

Лидер Коммунистической партии Украины Пётр Симоненко считает, что успешной деятельности партизанского отряда помогали знания и умения Ковпака, полученные в довоенное время.

«Сидор Артемьевич в Путивле возглавлял исполнительную власть. Его крестьянская жилка, соединённая с политическими взглядами, основанными на принципах справедливости, давали ему доверие людей. Он всё делал для того, чтобы в Путивле под руководством большевиков жизнь становилась лучше. Также он выстроил и жизнь в партизанском отряде», — говорит Симоненко.

«Бой с танками»

В ночь с 17 на 18 октября 1941 года к подразделению Ковпака присоединился отряд Семёна Руднева — бывшего комиссара Красной армии, который работал в Путивле главой райсовета. И в ту же ночь прошло общее партизанское собрание, на котором главой объединённого отряда стал Ковпак, а Руднев взял на себя привычную ему роль комиссара. Начальником штаба был избран Григорий Базима.

Руководители партизанского движения Герои Советского Союза Сидор Ковпак (на переднем плане) и Семен Руднев (на заднем плане)

РИА Новости

© Леонид Коробов

Уже на следующий день 57 партизан, вооружённых 49 винтовками разных систем, шестью автоматами и одним ручным пулемётом, приняли первый бой с немецкими танками. Нашёлся предатель, который пришёл служить в комендатуру гитлеровцев, а в доказательство своей преданности выдал местоположение отряда, рассказывает писатель Анатолий Луговской.

«Ковпак не испугался. Он неспешно свернул самокрутку и закричал: «Первый взвод, заходи слева. Второй взвод, заходи справа». Им помог случай: лёгкий танк соскользнул в болото, застрял и у него порвалась гусеница. Нападавшие перескочили из лёгкого танка в тяжёлый и хотели уйти. Но Ковпак отправил минёра по фамилии Курс, белоруса, заложить на его пути мины. Был такой взрыв, что танк перевернулся башней вниз».

«Словом, победа полная — и ещё какая! Первый бой — у нас ни царапины и захвачен почти исправный танк. Возбуждение большое. Все обязательно хотят залезть в танк, но некуда уже — там полно», — вспоминал Ковпак о боевом крещении своего отряда.

«На довольствии у Адольфа Гитлера»

Для эффективного ведения партизанской войны требовалась поддержка населения.

«С первого же дня жизни в лесу мы стали устанавливать связь с окружающими колхозами. Нам это было легко, потому что народ в сёлах нас знал, особенно трёх дедов, как называли меня, Базиму и Корнева». Из книги Ковпака «От Путивля до Карпат».

Он вспоминал о колхознице-активистке Пелагее, жившей на краю села Спадщина: «За содействие партизанам немцы вешали, а вот эта женщина, получая от нас задания, и виду не показывала, что ей угрожает, как будто и немцев нет, и речь идёт о самом обыкновенном задании сельсовета. Часто в лесу раздавался вдруг днём голос женщины, громко звавшей заблудившуюся корову. Партизаны уже знали, что это идёт со Спадщины Пелагея с подарками от колхозников и новостями, — кличка её коровы была паролем».

Через Пелагею партизаны установили связь с другими женщинами села. Некоторые из них ушли в отряд и организовали санчасть.

Снабжение отряда продовольствием осуществлялось за счёт захвата складов оккупантов, поясняет Илья Денисенко:

«Есть цитата самого Ковпака: «Я нахожусь на довольствии у Адольфа Гитлера». Продукты, которые предназначались для вывоза в Германию, он отбивал назад: часть брал себе, а остальное раздавал снова крестьянам».

Сидор Ковпак очень хорошо чувствовал людей и практически без осечек подбирал людей в свой отряд.

Анатолий Луговской рассказывает об одном воспитательном эпизоде, который он узнал от Николая Ласковенко — бывшего партизана: «Был бой. Один из бойцов спрятался и не стрелял. Бойца могли за это даже расстрелять. Но Ковпак выстроил весь отряд, подошёл к нему и говорит: «Иди сюды, Петро. Знымай штаны». Достал нагайку, ударил его один раз и сказал: «Щоб бильше це не повторювалося». И парень, которого он так воспитывал, был потом одним из самых закалённых и смелых бойцов».

«Колпачки» на Брянщине

Долго оставаться в Спадщанском лесу было небезопасно. Немцы стягивали в этот район большие силы, желая покончить с партизанами. Поэтому Ковпак объявил по отряду приказ: «Дабы сохранить людской состав для дальнейшей борьбы, считать целесообразным 1.12.41 г. в 24.00 оставить Спадщанский лес и выйти в рейд в направлении Брянских лесов».

Кандидат исторических наук, исполнительный секретарь Ассоциации историков союзного государства, автор статьи об отряде Ковпака для энциклопедии партизанского движения Дмитрий Суржик рассказал RT, какие изменения произошли в боевой тактике отряда в приходом кадрового офицера Семёна Руднева.

«В начале декабря 1941 г. Сидор Ковпак и комиссар Семён Руднев перебазировали Путивльский отряд в Хинельские леса в районе посёлка лесокомбината. Сменилась и тактика: отряд стал подвижным, наносящим по врагу сокрушительные удары во время рейдов.

«Колпачки», как называли ковпаковцев местные жители, очистили от пособников врага окрестности и наладили снабжение селян. «Столицей» ковпаковцев стало село Старая Гута.

Отсюда уходили в рейды на Путивль, громили гарнизоны венгерских оккупантов, а однажды даже стравили немецких и мадьярских захватчиков. Сюда же приходили «сталинские посылки»: пушки и другое оружие, боеприпасы, медикаменты, средства связи; отсюда эвакуировались для лечения раненые партизаны».

23 февраля 1942 в День Красной армии ковпаковцы решили напомнить о себе в родных местах и провести парад в селе Дубовичи Глуховского района, а точнее — народный смотр партизанских сил. Ковпак вспоминал: «Когда на улице Дубовичей выстроились стрелки, автоматчики, пулемётчики, миномётчики, лыжники и кавалеристы <...> Тысячи две колхозников и колхозниц приняли участие в нашем празднике, происходившем на улице при тридцатиградусном морозе, сначала под музыку партизанского оркестра, состоявшего из четырёх баянов и одной скрипки, а потом — под музыку, передававшуюся из Москвы».

«От Путивля до Карпат»

31 августа 1942 года Сидора Ковпака вместе с другими партизанскими командирами пригласили в Москву на встречу со Сталиным:

«Сталин стоял посреди комнаты в костюме, всем известном по портретам. Рядом Ворошилов в маршальской форме. «Так вот он какой, Ковпак!» — сказал товарищ Ворошилов. Сталин улыбнулся. Он пожал мне руку, поздоровался со всеми и предложил сесть», — писал Ковпак.

Там же перед отрядом, по словам партизанского командира, была поставлена задача — совершить рейд в Правобережную Украину и наладить диверсионную работу «на путях подвоза из Германии живой силы и техники к Волге и предгорьям Кавказа, где происходили тогда решающие бои».

О начале этой операции, вошедшей в историю как «Карпатский рейд», известно до минуты, благодаря дневнику, который вёл комиссар Семён Руднев: «12 июня 1943 г. Сегодня знаменательный день. Наша часть в 18.00 двигается в рейд по новому маршруту, утвержденному ЦК и Украинским штабом партизанского движения».

Кадр из кинохроники Карпатского рейда партизанского отряда Сидора Ковпака летом 1943 года.

© Российский государственный архив кинофотодокументов

Ковпак в своих мемуарах называл эту операцию «Сталинским рейдом» и отсчёт, судя по всему, вёл от выхода из Брянского леса. Накануне «похода на Карпаты» он подводил промежуточные итоги: «Если считать все петли, которые мы делали в пути, чтобы обмануть противника, — с начала Сталинского рейда пройдено больше 6 400 километров».

«Как раз в те дни, когда партизанское соединение вышло в район Олевска, на границу Украины и Белоруссии, и подрывники отправились к Сарнам для взрыва железнодорожных мостов на реках Горынь и Случь, наши радисты приняли весть из Москвы о переходе Красной Армии в решительное наступление под Сталинградом. Наш удар в глубоком тылу немцев по их важнейшей коммуникации наносился одновременно с ударом Красной Армии на решающем участке фронта», — писал Ковпак.

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В отряде за время рейда выработались «железные законы партизанского марша»: отдых — днём, перемещения — ночью, крупные гарнизоны обходить, небольшие — уничтожать без остатка, главный отряд идёт по окольным дорогам, диверсионные группы подрывают мосты, рельсы, нефтяные промыслы и хранилища.

«В соединении Ковпака воевали люди более 50 национальностей. К нам в музей недавно приезжали казахи, и я выяснил статистику: только казахов было более 70-ти» — рассказывает Илья Денисенко о национальном составе партизанского отряда.

О правилах работы с местным населением Ковпак пишет: «Вступаешь в село — подымай народ на борьбу, используй для этого всё — листовки, радио, агитаторов, вооружай местных партизан, учи их своему опыту, чтобы завтра, когда будешь далеко, позади тебя не затухало пламя пожаров, не умолкал грохот взрывов».

Партизанское соединение Сидора Ковпака (справа верхом в колонне) движется на новую позицию

РИА Новости

© Леонид Коробов

В то время, когда отряд Ковпака вошёл в Карпаты, в 1943 году начала формироваться УПА*. Анатолий Луговской вспоминает один исторический эпизод: «Во время перехода через реку Горынь разведка сообщила, что на той стороне находятся подразделения УПА численностью около 500 человек. Они могли уничтожить их пушками. Но Руднев сказал: «Это тоже украинцы. Надо договариваться». На переговорах Руднев обратился к ним по-украински:

«У нас общий враг — это немцы, это гитлеровцы. Мы их должны победить. А когда победим, потом будем уже выяснять, кто лучше: восточные или западные».

Боя не случилось.

Симоненко пояснил, почему во время рейда Ковпак избегал вооруженного противостояния с отрядами УПА, а находил общий язык с теми, кто был по другую сторону баррикад:

«Надо понимать, что перед ним была поставлена задача: за месяц до начала Курской операции парализовать тылы фашистов, и не дать им возможность полноценно снабжать фронт, где готовилось колоссальное сражение: техника, бронетехника, горюче-смазочные материалы, снаряды. Отряду Ковпака надо было выполнить эту задачу, а не отряды УПА уничтожать. Партизаны каждый день десятки эшелонов пускали под откосы, взрывали мосты. Это была главная его задача — на Курской дуге завершить перелом в ходе Отечественной войны, наметившийся после Сталинградской битвы».

Возвращение в Путивль

По мере продвижения в глубь Карпат партизаны были вынуждены оставлять тяжёлое вооружение и конные подводы, поскольку перемещаться с таким обозом по узким горным тропам было невозможно.

Выходить из окружения решили небольшими группами. Сотней бойцов, обеспечивавших прикрытие уходящим группам, командовал Семён Руднев. Ему удалось задержать немцев. Но ни он, ни его сын из Карпатского рейда не вернулись. Погибли в бою.

Остальные части отряда почти без потерь добрались до места встречи под Житомиром.

На Октябрьских торжествах 1943 года Ковпак сделал отчёт, в котором подводились итоги двадцати шести месяцев борьбы в тылу врага:

«Эти итоги, оглашённые мною перед собравшимися на празднике тысячами украинцев, белорусов и поляков, выражались в следующих цифрах: пройдено с боями 10 тысяч километров по 18 областям Украины, России и Белоруссии, истреблено 18 тысяч фашистов, пущено под откос 62 железнодорожных эшелона, взорвано 256 мостов, уничтожено 96 складов с продовольствием, обмундированием и боеприпасами, два нефтепромысла, более 50 тысяч тонн нефти, свыше 200 километров телеграфных и телефонных проводов, 50 узлов связи, до 500 автомашин, 20 танков и броневиков».

Во время карпатского похода в отряде работал военный оператор Борис Вакар. Благодаря ему о Карпатском рейде сохранилось большое количество хроники высокого качества. Вакар погиб 19 сентября 1943 года, незадолго до окончания операции, спасая отснятый материал.

Партизанские будни отряда Ковпака, снятые оператором Борисом Вакаром, представлены Ruptly в проекте «100 значимых событий России XX—XXI веков», при поддержке Росархива.

На основе этих съёмок на студии имени Довженко был снят художественный фильм «Дума о Ковпаке». Пётр Симоненко сожалеет, что сейчас этот фильм не показывают на украинском телевидении.

«То, что было снято для доказательства величайшей значимости этого рейда, это был подвиг человека, который в боевых операциях вёл съёмку партизан, чтобы оставить память об этих уникальных людях», — говорит политик.

Он отмечает, что на территории Украины действовали 640 подпольных парторганизаций, в которых состояли 100 тысяч подпольщиков. 90% из них погибли. В целом партизанское движение на территории СССР объединило около миллиона человек.

Историк Дмитрий Суржик рассказал, как отряд продолжил свою деятельность после Карпатского похода: «Во время Карпатского рейда Сидор Артемьевич был тяжело ранен в ногу, и командование принял подполковник Пётр Вершигора. Под его руководством дивизия совершила ещё два успешных рейда: сначала по западным областям Украины и Белоруссии, а затем участвовала в освобождении Польши».

«Рейды Ковпака вошли в учебники»

За Карпатский рейд Ковпак получил вторую звезду Героя Советского Союза. А Семён Руднев был удостоен этого звания посмертно. Историк Дмитрий Суржик считает, что тактика, выработанная Ковпаком во время походов, стала учебным пособием для партизанского движения:

«Во время рейдов Ковпак был особенно строгим и придирчивым, справедливо рассуждая, что успех любого боя зависит от незначительных, вовремя не учтённых «мелочей». Под командованием Ковпака и Руднева партизаны стали фактически профессиональными военными. Походный строй партизан за считанные минуты мог занять круговую оборону. Основные силы прикрывали мобильные диверсионные группы, которые подрывали мосты, провода, рельсы, отвлекая и дезориентируя противника. Приходя в населенные пункты, партизаны поднимали людей на борьбу, вооружали и обучали их. Рейды Ковпака вошли в учебники. На их примерах учились полевые командиры национально-освободительных движений 1960-1980-х годов — такие же борцы за свободу своей Родины, как и Сидор Артемьевич Ковпак». Как пояснил Дмитрий Суржик, речь идёт о таких странах, как Мозамбик, Ангола, Родезия и другие.

Народный музей дважды Героя Советского Союза Сидора Ковпака находится в украинском городе Глухов. В Путивльской районе Украины есть Музей партизанской славы «Спадщанский лес». В Брянской области России Ковпаку посвящена экспозиция в мемориальном комплексе «Партизанская поляна».

Вечный огонь в виде партизанского костра.

© Мемориальный комплекс «Партизанская поляна»

По словам научного сотрудника комплекса Валентины Сидоренко, музей расширяет свою базу за счёт исследований на территории бывшего СССР.

«Сейчас мы наладили тесные связи с краеведческими музеями Донецкой республики. Они сотрудничают с нами в сфере изучения вопросов партизанского движения на территории нынешней ДНР. Мы поддерживаем связи с мемориальным комплексом «Хованщина» в Белоруссии. Делали рассылки в Молдову, в республики Прибалтики. Собираем сведения о количестве партизанских бригад и отрядов, действовавших на их территории. От Брянской области уходим на соседние области и бывшие республики Советского Союза».

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).