«Интересный, умный, с ярким выражением мыслей»: каким был трижды Герой Советского Союза лётчик-ас Иван Кожедуб

30 лет назад, 8 августа 1991 года, ушёл из жизни легендарный ас, маршал авиации Иван Кожедуб. А через несколько месяцев после его смерти не стало и страны, за которую он воевал на фронтах Великой Отечественной войны, где ему три раза было присвоено звание Героя Советского Союза. Сейчас, после ряда реорганизаций и объединений, его имя носит крупнейшее военное заведение Украины по подготовке лётных кадров — Харьковский национальный университет Воздушных Сил, но его память чтят и в России, где он прожил большую часть жизни. RT вспоминает боевой и жизненный путь прославленного героя, который до последнего дня переживал за судьбу страны.

12 июля 2021 года на русском и украинском языках вышла статья Владимира Путина «Об историческом единстве русских и украинцев», где президент РФ высказал мнение, что «русские и украинцы — один народ, единое целое».

В статье, вызвавшей немало откликов как в России, так и на Украине, он отметил, что на Украине «делают всё, чтобы вычеркнуть из памяти молодых поколений имена настоящих патриотов и победителей, которыми всегда гордились на Украине».

«Для украинцев, сражавшихся в рядах Красной Армии, в партизанских отрядах, Великая Отечественная война была именно Отечественной, потому что они защищали свой дом, свою большую общую Родину. Более двух тысяч стали Героями Советского Союза. Среди них легендарный лётчик Иван Никитович Кожедуб, бесстрашный снайпер, защитница Одессы и Севастополя Людмила Михайловна Павличенко, отважный командир партизан Сидор Артемьевич Ковпак. Это несгибаемое поколение сражалось, отдавало свои жизни за наше будущее, за нас. Забыть об их подвиге — значит предать своих дедов, матерей и отцов», — подчеркнул Путин.

Иван Никитович Кожедуб родился в 1920 году на Украине, в селе Ображиевка (Сумская область). Его лётная карьера началась в аэроклубе города Шостка. А затем он закончил Чугуевскую военно-авиационную школу пилотов.

RT побеседовал с писателем Николаем Бодрихиным, автором книги «Кожедуб» для серии книг «Жизнь замечательных людей».

— Как вы стали биографом Ивана Кожедуба, как были связаны с ним лично?

— Моё знакомство с Иваном Кожедубом и его семьёй сложилось во многом случайно. А, может быть, и неслучайно. Я познакомился с ними ещё в детстве. Знал Ивана Никитовича и его жену Веронику Николаевну долгие годы. Знал его детей. К сожалению, уже никого нет.

Иван Кожедуб с женой Вероникой и детьми Натальей и Никитой.

© Из архива писателя Николая Бодрихина

Иван Никитович был очень интересный человек, очень умный, с ярким и образным выражением мыслей. Я у него как-то спросил: «А вот «Кобра», был такой самолёт американский, хорошая машина?» А он мне отвечает: «А что «Кобра»? В «Кобре» всё удобно. Она как трамвай. А «Лавочкин» — как жеребец». Вот как он выразился!

Очень яркий человек был, рисовал прекрасно. К сожалению, из его картин удалось увидеть только одну, у него на родине в Ображиевке. Но подписи нет, поэтому не могу точно сказать, его ли это работа. А те картины, которые здесь были — мне их увидеть так и не удалось, хоть я и предпринимал усилия. Многие помнили, что вроде были у них от него подарки, а куда что делось, неизвестно. А он и маслом писал, и акварелью.



— Могли бы вы рассказать о его украинском детстве?

— Его отец Никита говорил по-русски в основном. А мать — у неё фамилия была Веремес — из соседнего села, её оттуда отец, можно сказать, похитил. Такой он парубок был. Бедная семья очень, трудно им было подняться в царское время — к советскому времени отец подорвал себе здоровье: он работал долгие годы батраком, а это и и на холоде, и при любом самочувствии надо было работать. Сейчас в этом селе, Ображиевке, отец его и похоронен, там есть его могила в ограде церкви. Его там помнят.

Иван Кожедуб в родной деревне Ображиевка на Украине после войны.

© Кадр из хроники



Когда я там был, там был жив ещё двоюродный брат Ивана Никитовича. И у него была интересная хата — глиняная и украшенная осколочками фарфоровых изделий. Необычный был домик. А во дворе дома стоял камень, где было указано, что здесь стоял дом, где родился и вырос Иван Кожедуб. Он хулиганистый мальчишка был — лазил по деревьям.

— Как мальчик из села, сын батрака, вдруг решил стать лётчиком?

— Не просто так многие решили пойти в лётчики тогда. Ходили по деревням так называемые военлёты. В синей форме, в сапогах блестящих, в заломленных фуражках, красивые молодые парни. Конечно, это производило впечатление, как и их призывы идти в лётчики. А у него ведь даже не было средств пошить себе рубашку, ребята смеялись — рукава из одной материи, а остальное из другой.

И вот он пошёл в аэроклуб в Шостке. Там же работал на производстве отечественной киноплёнки, которую мы так и не научились делать, хотя у нас было всё для этого. Просто не было там своего Кожедуба, Харитона, Челомея.

Иван Кожедуб в родной деревне Ображиевке на Украине после войны.

© Кадр из хроники

Иван Кожедуб окончил аэроклуб и поступил в лётное училище, в котором он был оставлен инструктором. И это сыграло колоссальную роль в его дальнейшей судьбе, поскольку там он отточил мастерство. Он же там терпел и аварии достаточно тяжёлые, так как летал на очень изношенных самолётах, возил молодых лётчиков, сложно было там. Хотя и у него, и у Покрышкина примерно одинаковый налёт, по нынешним меркам не очень высокий — они налетали около 2 тыс. часов.



— Война, на которую Кожедуб попал в 1943 году, началась для него неудачно — он был сбит.

— Первый бой Кожедуба был неудачным, я считаю, потому что это было упущение всего командования. Слава богу, что остался жив — он был уже опытный лётчик, владел самолётом прекрасно, знал все его нюансы, знал, что и на какой скорости можно делать, это его во многом и спасло. И ещё я считаю, что надо обратить внимание на то, что его становление совпало со становлением другого великого лётчика, дважды Героя Советского Союза Кирилла Алексеевича Евстигнеева, с которым они служили в одном полку, и который его всю дорогу немного опережал. Евстигнеев одержал 53 личные победы.

Иван Кожедуб с лётчиками эскадрильи во время Великой отечественной войны.

© Из архива писателя Николая Бодрихина

Выдающийся был лётчик, и почти всё время к концу 1943 и 1944 года он обходил Ивана Никитовича по числу сбитых самолётов. Только в конце войны, когда новый полк Кожедуба, куда его перевели — 176-й гвардейский авиационный полк — был прикреплён к корпусу Савицкого, только тогда у Кожедуба стало больше побед.

Как говорил мне один из асов — встретить в 1945 году в небе немца было уже настолько сложно, что полдня летаешь и никого не увидишь.

— Расскажите подробнее, как и за что были присвоены Ивану Кожедубу его три звезды Героя Советского Союза?

— Я держал в руках все три его звезды Героя — Вероника Николаевна мне их клала в руку, я их держал, взвешивал. Они были такие побитые, исцарапанные, потом ему сделали новоделы на мундир — латунные, покрытые лаком.

Большинству лётчиков давалась первая звезда за 15 побед — был такой приказ, начиная с 1944 года. Вторую звезду давали за 40 побед, ну, а третья — это уже Сталин подписал указ о присвоении ему третьей звезды, как обладателю 62 личных побед. Расписался Кожедуб за 64 победы, но они не были учтены специальной комиссией, которая вела учёт и проверяла число побед.

Подробнее о боевом пути Ивана Кожедуба во время Великой Отечественной войны читайте в статье RT, посвящённой 75-летию присвоения Ивану Кожедубу первого звания Героя Советского Союза.

Иван Кожедуб во время поездки на Украину.

© Из архива семьи Кожедуб

— Как сейчас чтят память Ивана Кожедуба на его родине?

— В Шостке есть очень приятный музей, где я был, в котором трудится очень хорошая женщина из школы, в которой учился Кожедуб в своё время. Очень подробно рассказывала. Наверно, там всё так и осталось. На табличке с названием села Ображиевки были три звезды. На школе была мемориальная доска, и памятник Кожедубу стоял перед церковью. Память его, конечно, почитали.

— Кожедуб, уже трижды Герой, познакомился со своей женой в электричке, когда она была еще школьницей. Что это — любовь с первого взгляда или закончилась война и пришла пора жениться?

— Думаю, для него она была такая эффектная девчонка, уверенная в себе, и, конечно, это произвело на него впечатление. Причём когда он сел напротив неё и мялся, она подумала — какой трусливый, ну его и вышла на своей станции. А он ходил потом по электричкам, искал её. И нашёл. И пригласил в Монино, в клуб. Они идут с электрички, а ему все козыряют, она идёт и думает — ничего себе, наверно, коменданта подцепила. А потом, когда пришли в клуб, и у зеркала она раздевается, а сзади за ней Иван Никитович снимает шинель — а у него там три звезды. Ну ничего себе!

Иван и Вероника Кожедуб



И вот они создали семью, всю жизнь прожили. И Корею потом прошли — Ольга мне показывала письма Ивана Никитовича, которые он писал с каждой станции, пока поезд шёл к корейской границе, и каждый день отправлял ей письмо. Всего он написал ей из Кореи (фактически из Китая, они базировались на местном аэродроме) более 100 писем!

— Корейская война. Почему именно Кожедуб был отправлен туда?

— Его лично Василий Сталин туда вызвал. Вероника Николаевна мне рассказывала, что они отдыхали в Кисловодске, когда к ним туда приехали два офицера госбезопасности и позвали Кожедуба с собой. Он, конечно, испугался. Когда привезли его в штаб там вскочил дежурный, щёлкнул каблуками, и протянул трубку. А в трубке сын Сталина: «Ваня, кончай отдыхать, давай в Москву, есть работа!». Кожедуб в тот же вечер вылетел в Москву.

Василий Иосифович был генералом к концу войны, довольно молодым, подвижным, лихим. С Иваном Никитовичем Василий поддерживал отношения. Возможно, и выпивали вместе.

— Сколько Иван Кожедуб воевал в Корее?

— Пробыл он там около года, хотя сначала говорили, что будет недолго. Он очень соскучился по семье, у него дома осталась маленькая дочь, он ещё молодой был. В Корее его дивизия была одной из наиболее успешных в боях против американцев. Советские лётчики сбили, по-моему, 218 самолётов, а потеряли 6 своих. И американские лётчики буквально завыли от наших асов. Иван Никитович одним из первых освоил МиГ-15 в Корее, но полётов на нём не совершал — это было запрещено приказом министра обороны Василевского.

— Один из лётчиков дивизии Кожедуба сбил новейший по тем временам американский истребитель «Сейбр», который потом был отправлен в Союз. Как это произошло?

— Лётчик Пепеляев — лучший ас реактивной авиации в истории — этот самолёт подбил, так как тот нагло сунулся на подконтрольную нашим территорию. Самолёт был вынужден сесть на берегу моря, на полосу прибоя, и Кожедуб с ребятами-технарями смог грамотно этот самолёт подцепить и за одну ночь увезти в горы, там его переправили через реку и отправили в Союз. Американцы приехали утром, чтобы самолёт уничтожить, и не нашли никаких следов. Блестящее решение. Грамотный был командир Иван Кожедуб.

Трижды Герои Советского Союза маршал авиации Александр Иванович Покрышкин (слева), маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков (в центре) и генерал-полковник авиации Иван Никитович Кожедуб

РИА Новости

© Сергей Лоскутов

— После войны были только три обладателя трёх звёзд Героя, как три богатыря. Между ними были какие-то дружеские отношения?

— Конечно, они встречались. Есть фотография, и не одна, где они вместе и в Кремле, и на улице, и в одном из залов. Вероника Николаевна рассказывала, что Жуков любил говорить: «Эх, Вань, у нас по три звезды, но какие же это разные звёзды». У Кожедуба это самолёт, это перегрузки, а у Жукова — это голова, анализ постоянный. К счастью, Ивану Никитовичу не пришлось проливать кровь, но такое случалось, некоторые опытные лётчики действительно не получили ни одной царапины, например, Архипенко, Евстигнеев.

С Петром Степановичем Дейнекиным — бывшим главкомом ВВС — мы разговаривали, и он рассказывал, что Покрышкин сначала несколько настороженно смотрел на Кожедуба. Мол, кто это такой? Он появился в 1943 году, а самые тяжёлые бои были, конечно, в 1941-42 годах, и далеко не все победы были засчитаны асам, которые их одерживали. А Кожедуб, можно сказать, уже в победное время появился. Но потом они с Кожедубом подружились, и Мария Кузьминична Покрышкина поддерживала отношения с Вероникой Николаевной Кожедуб. Мне рассказывал, как однажды в каком-то мебельном магазине они вдвоём затолкали своих трижды героев мужей к директору магазина, чтобы те попросили оставить для них на день два трюмо. Директор магазина, конечно, чуть в обморок при виде них не упал.

Космонавт Алексей Леонов (крайний слева), Александр Покрышкин (второй слева), Иван Кожедуб (второй справа). На семейном торжестве, с супругами.

© Из личного архива семьи Кожедуба



Они были очень разные, но обе замечательные женщины. Мария Кузьминична Покрышкина всегда была идеально одета, всегда себя держала, несмотря на все болезни. А Вероника Николаевна Кожедуб была другая — она была кулинар заядлый, делала очень вкусные вещи. Иван Никитович и умер ведь, пока она ходила в магазин в Монино — у себя на даче, где сейчас живёт его невестка Ольга.

Вероника потом говорила — что-то у меня по дороге защемило сердце. Вернулась — а Иван Никитович поднимался по лестнице, упал и всё. Приехавшие врачи только констатировали смерть.

— Иван Кожедуб умер за полгода до развала Союза. Вы видите в этом некую символичность? Связано ли это с тем, что в то время обесценивали службу в армии, подвиги наших военных?

— Конечно. Был ещё трижды Герой Труда Ефим Славский — он тоже ушёл буквально за месяц до распада СССР. Они видели развитие событий. Для них это было тяжёлым ударом. Иван Никитович был очень смущён этим, даже говорил: «Хорошо хоть до монарха не довели».

Иван Кожедуб на III внеочередном Съезде народных депутатов СССР. 14.03.1990 года.

© Кадр из трансляции

Иван Кожедуб неоднократно избирался депутатом Верховного Совета СССР. В марте 1990 года на третьем внеочередном Съезде он зачитал «Обращение Героев Советского Союза, кавалеров орденов Славы трёх степеней к Съезду народных депутатов СССР», где критиковал клевету и нападки на советскую армию, говорил об унижении фронтовиков и «афганцев», призывал к защите целостности страны: «Мы с глубокой болью и тревогой видим, как усиливаются попытки экстремистских, антисоветских сил расколоть единство нашего многонационального государства, искусственно посеять вражду между народами, демонтировать социалистические завоевания...»

Ещё тогда, в 1990-м, Иван Кожедуб обращал внимание на то, как пытаются переписать историю и очернить жизнь и подвиг советского народа: «Очернительная тема всего прошлого сегодня стала самой популярной в литературе. А герои нашей юности бессовестно осмеяны или забыты». Его беспокоило, как в обществе культивировались настроения, направленные на то, чтобы «вбить клин между армией и народом»: «При молчаливом согласии отдельных руководителей страны в средствах массовой информации не прекращаются попытки оклеветать, облить грязью прошлое, настоящее и будущее армии и флота».

Выступление Кожедуба не было поддержано делегатами съезда. Его внучка Анна Кожедуб вспоминает, что именно это выступление и отношение к нему со стороны других делегатов стали последней каплей для Ивана Никитовича, который к тому времени уже перенёс несколько инсультов.

Она рассказала RT, какими были отношения между бабушкой и дедушкой, на каком языке разговаривал Иван Кожедуб до встречи со своей женой и почему в их доме никогда не появлялся колхозник-пчеловод Конев, на чьи средства был построен самолёт Ла-5ФН.

— Иван Никитович умер в августе 91-го. Незадолго до путча и за полгода до развала СССР. Как вы считаете, связана ли как-то его смерть с переживаниями за судьбу страны?

— После того съезда его, собственно, и подкосило. Он очень переживал по этому поводу. Он уже понимал, что запущена огромная машина и её уже не остановить — изменения уже необратимы. Он был хорошо информирован и сам был очень прозорливый. Все на него ополчились, а посыл-то правильный был: прежде, чем ломать что-то, надо подумать — вы оцените, что есть хорошего, за что воевали, возьмите это хорошее, эти устои, и перетащите в новую жизнь. Для него это было очень больно. Мы гостили с мамой в Симферополе, когда пришла телеграмма, что дедушки не стало. И я поняла тогда, что одним дедушкой не ограничится, настолько в воздухе витало, что что-то будет.

© Из личного архива семьи Кожедуба

— Я посмотрела его выступление на Съезде в 1990-м году. Он сильно сказал о том, что герои прошлого забыты. Герой Кожедуб не был забыт?

— Да, он и другие герои войны, коммунисты, тогда уже были отодвинуты в сторону. И мне кажется, что тогда на съезде — это стало последней каплей. К инфаркту его подвело много факторов. Притеснять его начали сразу после войны. В мирное время он по службе толком и не состоялся. Тогда многих оттёрли, в том числе Жукова. С ними очень бесчестно поступили даже на коммунально-бытовом уровне.

Плюс пришли молодые да ранние, которые практически не воевали. Их быстро делали маршалами. Они стартанули и прошлись деду по голове, который до конца жизни был третьим замом слева. Бабушка очень обижалась за него. Такой вояка! И в Корее повоевал. Оттуда приехал с болезнью витилиго, с полностью подорванным здоровьем, на себя не похожим.

И, главное, и не знал никто про эту войну. И рассказывать никому ничего нельзя было. Как будто и не было. А сколько там наших полегло! А ты сиди и молчи.

Он не мог конъюнктурить, льстить, дружить за продвижение по службе.

© Из личного архива семьи Кожедуба

— Считал ли Кожедуб себя украинцем?

— Да, считал. Не помню, что было в паспорте у деда, но у папы точно в паспорте было написано украинец. Помню, что у деда дома было много украинских сувениров. Была даже статуэтка с надписью «Пьяный хохол». При этом он всегда говорил: «Я советский человек».

Кстати, до встречи с бабушкой, дедушка очень плохо говорил по-русски, только по-украински. Бабушка занималась его образованием. Она сама очень любила учиться, и он за ней тянулся. Но всё равно на украинский переходил только так. И она его натаскала на очень хорошее произношение. Но после инсульта он снова стал сильно «гэкать».

Вероника и Иван Кожедубы. Анна Кожедуб и актёр Сергей Ларин в ролях супругов Кожедуб на съёмках документального биографического фильма «Первого канала» с игровыми реконструкциями «Две войны Ивана Кожедуба», посвященного 90-летию Трижды Героя СССР.

© Фото из личного архива семьи Кожедуба

— В фильме-реконструкции, посвящённом 90-летнему юбилею вашего деда, вы сыграли свою бабушку. Трудно было вжиться в молодость своих близких?

— Я сразу согласилась, когда мне предложили сняться в нём. Но я очень стеснительная, и кстати, это в дедушку. Он тоже был в бою горячий, а когда ему дали поручение сразу после Победы выступить на радио, он испугался. Потом, когда его представили на приёме в Кремле Жукову, он тоже стушевался: «Ну, куда я пойду, это же Жуков! Он же трижды Герой всё-таки!» Ему говорят: «Иван Никитович, вы тоже». «А, точно», — такой был эпизод.

И папа у меня такой же скромный был. На съёмках я тряслась перед камерой. Хорошо, что у меня не было слов. Но я наслаждалась процессом. Потому что в процессе съёмок я пришла в Дом офицеров, где у бабушки с дедушкой было первое свидание, первые танцы. И там мы воссоздали эту сцену. Это было очень волнительно. Мне очень нравится, как получилось. Я когда смотрю, какая я перепуганная там, как лань, так если вдуматься, они так и жили. Я узнала бабушку намного старше и совершенно с этим образом не совпадающую. Она очень резкая стала с годами. Видимо, она подавляла в себе этот испуг через резкость. И были факты биографии, которые к этому располагали.

Лётчик Иван Кожедуб во время Великой Отечественной войны около самолёта, собранного на средства колхозника-пчеловода Василия Конева.

© Из архива писателя Николая Бодрихина

Например, когда дедушка был командирован в Корею, бабушка сидела с маленькой дочерью Наташей, моей тётей, и тут на пороге появляется колхозник Конев, который самолёт подарил, вместе с девушкой, то ли с племянницей, то ли с дочерью, привёз сватать её за Кожедуба. Он был не в курсе, что Иван уже женился. Инстаграма ещё не было. Конев видит Веронику Николаевну с младенцем на руках, расстроился и прямо в лицо ей говорит: «О, уже ожеребилась!»

И таких недоброжелателей было много. Жизнь закалила её характер — бабушка была жестка. Но трижды Героя мало очаровать, с ним ещё надо ужиться, держать на себе дом, в котором перебывало много знаменитых людей, журналистов, писателей: Гагарин, Пахмутова, с космонавтом Леоновым они дружили. Он встречался с Индирой Ганди. Много путешествовал по миру. Я иногда выкладываю дедушкины фото в свой инстаграм, народ восхищается.

Встреча премьер-министра Индии Индиры Ганди с трижды Героем Советского Союза Иваном Кожедубом.

© Фото из личного архива семьи Кожедуба

— Каким вы запомнили его?

— Я во втором классе была, когда Иван Никитович умер. Я запомнила его энергетику. Он всегда улыбался, в лыжной шапочке запомнился, в лыжном костюме с полосками по бокам. Он всегда был рад меня видеть. То, что с ним что-то не так, я не понимала. Виделись мы очень редко. Бабушка максимально отгородила всех от них с Иваном Никитовичем, чтобы они были только вдвоём. А так он был человек-праздник. Они с бабушкой не умолкали. Она донская казачка, а он хохол. Они постоянно пикировались. Он ей слово — она ему 10. Она ему слово — он ей 10. Постоянно живая речь была.

Мне, кстати, рассказывали, что эскадрилья, где служил дедушка, стала прототипом для фильма «В бой идут одни старики». Фильм просто про них. Они постоянно пели. Там были замечательные истории дружбы. Они хоронили товарищей. Они были высокого класса пилоты. Многие вернулись и продолжили дружить после войны.

Иван Кожедуб с композитором Александрой Пахмутовой на отдыхе.

© Из архива семьи Кожедуб

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Я закончила юридический факультет МГИМО, но поняла, что выбор этой профессии был ошибкой. Я с раннего детства хорошо пела, играла на всех музыкальных инструментах, которые попадались мне в руки. Поэтому я вернулась к тому, что мне было всегда интересно. Закончила в Москве джазовый колледж и три года назад вернулась на родину в Санкт-Петербург, живу в районе Адмиралтейских верфей. Однажды ко мне пришёл друг папы, который служил с ним на одной подводной лодке, папа был офицером ВМФ, и сказал: «Смотри, вон те краны построили подлодку, на которой мы с твоим папой познакомились. А вот больница, в которой папа лежал после службы на нашей подлодке». Папа умер очень рано, в 50 лет. Подлодка была дизельная, но они возили с собой ракету с ядерной боеголовкой. Там весь экипаж выкосила онкология. Командир в 30 лет умер. Сейчас в живых из экипажа осталось только двое.

Граффити на улице Маршала Кожедуба в Москве.

RT

В Московской средней школе № 2010 располагается музей «Через года...Через века...Помним», где большая экспозиция посвящена Ивану Кожедубу. RT побеседовал с руководителем этого музея, педагогом-организатором Любовью Петровной Поликашиной. Она рассказала, как школьники чтят память героя, как пополняется фонд музея и почему у школьников из России нет пока возможности побывать на родине Кожедуба на Украине.

— Почему именно в вашей школе появилась экспозиция, посвященная Ивану Кожедубу?

— Так случилось, что наша школа, которая открылась в 2003-м году, находилась рядом с улицей, названной в честь трижды Героя Ивана Кожедуба. Там есть таблички, у школы есть барельеф, цветы возлагаем в праздники.



— Как школьники изучают биографию лётчика-аса Ивана Кожедуба?

— В музее регулярно проходят экскурсии. Наши школьники в рамках проекта «Путь героя» в позапрошлом году прошли по Белгородчине, где Кожедуб совершил свой первый вылет.

— С кем вы поддерживаете связь?

— С родными Ивана Кожедуба. Поддерживаем связь с лётчиками из Центра показа авиационной техники в Кубинке имени И.Н.Кожедуба. Приезжали в школу представители из библиотеки украинской литературы. Мы ездили в Шостку, в Ображиевку, на родину лётчика-аса. В Шостке была школа его имени. Мы там во дворе деревья сажали, когда приезжали с нашими школьниками. Но сейчас, я посмотрела, уже школа не имени Кожедуба, а просто — I-III ступени.

В музеях в Ображиевке и в Шостке, где он учился, много материалов про Кожедуба хранится. Когда в 2010 году отмечали 90-летний юбилей лётчика мы приезжали туда и нам всё показывали, рассказывали, был грандиозный праздник, много гостей со всех уголков. В Шостке сохранилась вышка, с которой он прыгал с парашютом.

Хорошие контакты поддерживали с Украиной. С праздниками и друг друга поздравляли. Хотели поехать на 95-летие. Написали туда, но нам вежливо ответили: извините, мы маленькие люди, живём как все, в своей среде. И так все контакты сошли на нет.