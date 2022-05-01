«Деструктивный курс»: почему в Сербии заявили о превращении Западом ситуации на Украине в глобальный конфликт

Конфликт на Украине является мировым, а не региональным. Такого мнения придерживается президент Сербии Александр Вучич. По его словам, если Запад вооружает одну страну, которая ведёт боевые действия против такой силы, как РФ, то такое столкновение уже нельзя назвать локальным. Аналогичную точку зрения представил и экс-глава правительства Украины Николай Азаров, отметив, что «Запад развязал войну против России». О том, что украинские события рискуют превратиться в противостояние глобального масштаба, пишут также американские и китайские СМИ. Эксперты, в свою очередь, считают подобные выводы вполне обоснованными — судя по деструктивному курсу Вашингтона, нет причин полагать, что антироссийская кампания Запада прекратится до завершения спецоперации Москвы.

Конфликт на Украине является не региональным, а мировым. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич.

«Все избегают это так называть, а я назову: речь идёт о мировом конфликте. Это никакой не ограниченный или региональный конфликт, это мировой конфликт. Если есть сторона Запада, которая вооружает одну страну, а с другой стороны — такая сила, какой является Россия, то что это, если не мировой конфликт? Чья пехота или кто посредники — это больше не важно. Суть в том, что есть экономический мировой конфликт, политический конфликт», — приводит ТАСС слова сербского лидера.

Экс-глава правительства Украины Николай Азаров придерживается аналогичного мнения, называя текущую ситуацию «войной Запада против России».

«По существу, Запад развязал войну против России и Белоруссии как её союзника. Он развязал её на множестве фронтов. Это и горячий фронт, развязанный руками киевского режима. Им осуществляется самая настоящая война. Экономическая, политическая, информационная, гуманитарная война — и так далее. Всё, что присуще настоящей войне, в данном случае есть. Ведётся самый настоящий конфликт, который раздувает Запад», — констатировал Азаров.

Политик добавил, что страны Запада в этой ситуации действуют целенаправленно, так как этот конфликт укладывается в их стратегическую цель — возвращение к однополярному миру во главе с США и доминирование их финансовой системы.

«Опасный оборот»

Отметим, что ранее американский журнал Foreign Policy предупредил, что избранная администрацией Байдена стратегия по ослаблению России может привести к перерастанию ситуации на Украине в глобальный конфликт.

В материале журнала отмечается, что Вашингтон и его союзники перешли от оказания помощи Украине для её защиты к политике подрыва мощи и влияния России.

Джо Байден в Польше

AP

© Evan Vucci

Опрошенные Foreign Policy эксперты утверждают, что таким образом Запад не оставляет Москве другого выбора, кроме как продолжить свои усилия, что повышает вероятность расширения конфликта за пределы Украины.

Так, эксперт Центра стратегических и международных исследований Шон Монаган отметил, что неосторожные заявления Джо Байдена лишь уверили Россию в том, что её восприятие Запада было верным.

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«По мнению Кремля, Запад стремится навредить России. Раньше это было негласно. Теперь об этом говорят», — подчеркнул эксперт.

В свою очередь, экс-аналитик ЦРУ Джордж Биб допускает, что в Вашингтоне рискуют забыть о том, что наиболее важным национальным интересом США является недопущение ядерного конфликта с РФ.

«Ситуация может принять опасный оборот», — приводит его мнение Foreign Policy в своём материале.

В свою очередь, европейский дипломат, имя которого издание не раскрывает, высказал недовольство действиями США, которые открыто противодействуют России.

На эту тему высказалось и китайское издание Global Times, аналитики которого также полагают, что стремление США ослабить Россию может привести к глобальному конфликту.

Такая тактика применяется Вашингтоном против любой страны, которая отказывается следовать политическому курсу Запада, пишет Global Times. США одержимы глобальным доминирующим положением, которое они пытаются сохранить через такие структуры, как НАТО и AUKUS, констатируют авторы китайского СМИ.

Новый мир

Напомним, что ранее о желании «ослабить» Россию открыто заявил глава Пентагона Ллойд Остин. По итогам совместного визита в Киев с главой Госдепа Энтони Блинкеном Остин заявил, что США хотят видеть РФ ослабленной до такой степени, чтобы она была не способна проводить военные операции.

Военная техника во время совместных учений России и Белоруссии

РИА Новости

© Виктор Толочко

При этом глава МИД РФ Сергей Лавров 26 апреля заявил, что НАТО фактически вступает с РФ в конфликт, поставляя оружие киевскому режиму. Министр обратил внимание, что эти вооружения станут «законной целью» для армии РФ.

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«Конечно же, эти вооружения будут законной целью для российских вооружённых сил, которые действуют в рамках специальной операции. И склады, в том числе на западе Украины, уже не один раз становились такой целью», — подчеркнул глава российской дипломатии.

С точки зрения аналитиков, опасения, что украинский конфликт может принять глобальный масштаб, небезосновательны. Так, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в комментарии RT отметил, что глава Сербии Александр Вучич обрисовал истинное положение вещей.

«Это общеизвестный факт, и в данном случае это не более чем констатация реалий», — подчеркнул эксперт.

Происходящие на Украине события меняют весь мировой порядок, считает Коротченко.

«От судьбы специальной военной операции будет зависеть новый мировой порядок, новая расстановка мировых сил и, соответственно, новая конфигурация движения мира к новым ориентирам и перспективам», — пояснил он.

Как заявила в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член политсовета МГЕР Виктория Федосова, президент Сербии, обозначая мировой характер конфликта, в том числе сигнализирует о том, что его страна подвергается прессингу со стороны Запада.

«Международное давление, с которым столкнулась Сербия, когда не включилась в санкционную кампанию против России, а также непомерные поставки оружия на Украину со стороны Запада — индикаторы, которые позволяют Вучичу обозначить мировой уровень конфликта», — говорит политолог.

В свою очередь, публикация в китайском издании Global Times говорит о том, что администрация Байдена раскачала ситуацию до того момента, когда США будет сложно пойти на переговоры о новой конфигурации безопасности, не потеряв лицо, подчеркнула Федосова.

«Соединённые Штаты и ранее отказались от переговоров по гарантиям безопасности в Европе, демонстрируя деструктивный курс. Они давно ушли от идеи «ответственного мирового лидерства» и перешли к прямому диктату», — подчеркнула аналитик.

Ирак, Афганистан, Ливия пали жертвами такой политики, напомнила эксперт.

«Украину сейчас используют по всем фронтам для дискредитации России, и, судя по взятому курсу, накачка оружием и информационные провокации прекратятся лишь тогда, когда операция России на Украине будет близиться к концу», — заключила собеседница RT.