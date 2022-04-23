Смена контекста: почему Япония впервые за 19 лет назвала Южные Курилы «оккупированной» РФ территорией

Курильские острова являются неотъемлемой частью Российской Федерации — так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал решение МИД Японии, которое в докладе по дипломатии обозначило Южные Курилы как «незаконно оккупированные» Россией территории. Песков добавил, что в текущей ситуации продолжать дискуссию с Токио по мирному договору будет «весьма трудно». Такая риторика японских властей по вопросу принадлежности Курил продиктована в основном внешнеполитическими соображениями, считают аналитики. По мнению экспертов, Токио следует в фарватере американского курса по наращиванию давления на Москву.

Все Курильские острова — это неотъемлемая часть России, подчеркнул пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя решение МИД Японии впервые за 19 лет обозначить в своём докладе Южные Курилы как «оккупированные» РФ территории.

Представитель Кремля также констатировал, что в текущей ситуации продолжать дискуссию по мирному договору с Токио будет непросто.

«Очевидно, что сейчас, когда Япония стала недружественной страной и присоединилась к целому набору враждебных действий по отношению к Российской Федерации, говорить о продолжении переговорного процесса весьма и весьма трудно», — отметил Песков.

Также по теме Американское признание: почему США заявили о поддержке притязаний Японии на Южные Курилы Вашингтон поддерживает Токио в вопросе северных территорий — так в Японии называют группу российских островов Курильской гряды. Об...

Ранее Министерство иностранных дел Японии опубликовало ежегодный доклад по дипломатии — так называемую «Синюю книгу», в котором отметило, что «наибольшую озабоченность в японско-российских отношениях вызывает вопрос северных территорий». Этим термином в Токио называют южную часть Курильских островов.

«Северные территории — это острова, суверенитетом над которыми обладает Япония и которые являются неотъемлемой частью территории Японии, но в данный момент незаконно оккупированы Россией», — считают японские дипломаты.

СМИ азиатской страны обратили внимание на то, что формулировку об «оккупации» японский МИД использовал впервые за 19 лет — в последний раз она упоминалась в «Синей книге» в 2003 году.

Конец переговоров

Напомним, 21 марта МИД России заявил, что Москва выходит из переговоров по мирному соглашению с Японией. В министерстве отметили, что также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на Курилы на основе соглашений от 1991 года и о максимально облегчённых посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

Кроме того, Москва вышла из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах. В МИД пояснили, что такое решение было принято с учётом «очевидного недружественного характера» введённых Японией односторонних ограничений против РФ в связи с ситуацией на Украине.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — заявили в МИД.

Также по теме Конфронтационная позиция: как Япония протестует против выхода России из переговоров по мирному договору В Японии назвали несправедливым решение России о прекращении переговоров по мирному договору. Такую позицию озвучил премьер страны...

В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, «сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства».

Премьер-министр Фумио Кисида, комментируя это решение России, назвал его неприемлемым и неоправданным. Токио направил Москве официальный протест, а посла Михаила Галузина вызвали в японский МИД.

Япония ранее присоединилась к группе западных стран, которые ввели обширные экономические санкции против РФ после начала военной спецоперации на Украине. Так, 25 февраля премьер Кисида после встречи лидеров стран группы G7 заявил, что японские власти заморозят активы и приостановят выдачу виз российским физическим лицам и организациям. Кроме того, Токио инициировал обширные рестрикции, нацеленные на финансовые учреждения РФ.

Япония также ввела ограничения на 300 наименований российских товаров и технологий: полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Такие ограничения действуют в отношении 49 компаний и организаций, включая «Рособоронэкспорт», «Ростех», ФСБ и СВР.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида

AP

© Rodrigo Reyes Marin/Pool Photo

С начала апреля действует запрет японских властей на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобилей премиум-класса. Также Токио расширило список российских граждан, в отношении которых будет действовать заморозка активов, и применило дополнительные меры для того, чтобы предотвратить возможные попытки обойти санкции.

Кроме того, 16 марта правительство Японии сообщило, что вслед за США, Великобританией и Евросоюзом лишит Россию статуса «наиболее благоприятствуемой нации» в торговле.

Исторические реалии

Напомним, Курильские острова и Южный Сахалин были официально присоединены к СССР 2 февраля 1946 года. Это стало возможным после успешных военных операций советских войск в ходе войны с Японией в августе — сентябре 1945 года.

В 1951 году Токио подписал Сан-Францисский мирный договор, закрепляющий утрату японской стороной прав на острова Курильской гряды и части Сахалина. Однако Советский Союз решил не подписывать этот документ, поскольку в нём не был обозначен вопрос о выводе иностранных войск из Японии. Кроме того, не пояснялось, в чью пользу Токио отказывается от островных территорий. Впрочем, в 1956 году стороны подписали декларацию, которая предполагала поэтапное развитие отношений и заключение мирного договора.

Длительная дискуссия по заключению этого соглашения между Москвой и Токио фактически зашла в тупик после того, как глава японского правительства Синдзо Абэ в 2020 году покинул свой пост. Будучи премьер-министром, Абэ активно добивался прогресса в этом вопросе и за то время, что занимал эту должность, провёл более 20 встреч с президентом РФ Владимиром Путиным.

РИА Новости

© Данил Годлевский

Как отмечают японские СМИ, при Абэ власти страны обычно воздерживались от употребления фразы «исконные территории» и не использовали формулировку об «оккупации» Южных Курил. Сейчас же, как считают аналитики, Япония следует в фарватере американской политики по наращиванию давления на Россию, и именно с этим связана её текущая риторика в отношении северных территорий.

«Утверждение Японии относительно того, что эти острова — неотъемлемая часть её территории, вызывает огромные сомнения, поскольку оно не имеет под собой оснований. Японцы сами отказались от Курил по итогам Второй мировой войны», — напомнил в комментарии RT заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Он обратил внимание на то, что политика Японии в вопросе принадлежности Курильских островов меняется в зависимости от фигуры премьер-министра и состава правительства.

«Сначала один премьер начинает вести переговоры, в которых казалось возможным достижение компромисса. К примеру, два острова — Японии, два — России. Затем выясняется, что это японцев не устраивает, и всё начинается по новой. Этот график колебаний во многом зависит от внешнего давления на Токио относительно его политики по России и обстоятельств, связанных с внутриполитической борьбой в Японии», — пояснил Мосяков.

Азиатская монархия, пользуясь случаем, пытается переосмыслить исторический контекст вопроса принадлежности Курильских островов таким образом, чтобы изменить свою переговорную позицию, считает старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков.

«Япония соответствующим образом интерпретировала определённые исторические факты, и эта аргументация не нова. Новшество здесь заключается только в выбранном моменте. Активное взаимодействие Владимира Путина и премьера Синдзо Абэ не привело к желаемому Японией результату, и, возможно, от этого в стране наступило некоторое разочарование. А последние мировые события ещё больше подтолкнули Токио к сотрудничеству с США и G7, где преобладают государства с антироссийской направленностью», — отметил аналитик в беседе с RT.

В результате, констатировал Казаков, японская сторона решила прекратить попытки сотрудничества с Россией по мирному договору.

«Это негативно повлияет на российско-японские отношения, которые, вероятно, будут ухудшаться и дальше. Можно ожидать, что Токио будет настаивать на своей позиции и в итоге окажется в состоянии холодной войны с Москвой. И эти противоречия вряд ли разрешатся в ближайшем будущем», — заключил Казаков.