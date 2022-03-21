Россия запретила безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова

Россия в качестве ответной меры на японские санкции прекращает безвизовые поездки граждан Японии на южные Курильские острова.

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

«Принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 года и о максимально облегчённых посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года», — отметили в ведомстве.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке Вашингтоном Токио по вопросу территориальной принадлежности южных Курильских островов.

В ноябре 2021 года японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.