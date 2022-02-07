Посол США в Японии Эмануэль заявил о поддержке Токио в вопросе Курил

Посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке Вашингтона Токио по вопросу территориальной принадлежности Южных Курильских островов.

«Хочу вновь прояснить: США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов. Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов», — заявил Эмануэль в видеообращении в Twitter.

В ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.