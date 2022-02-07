Посол США в Японии Эмануэль заявил о поддержке Токио в вопросе Курил
- Gettyimages.ru
«Хочу вновь прояснить: США поддерживают позицию Японии по вопросу северных территорий и признают японский суверенитет над четырьмя спорными островами с 1950-х годов. Наши волнения относительно действий России не новы. К сожалению, тот факт, что Россия пренебрегает суверенитетом других стран, тоже не нов», — заявил Эмануэль в видеообращении в Twitter.
2月7日の北方領土の日に際し、はっきりと伝えたいことがあります。米国は北方領土問題で日本を支持しています。pic.twitter.com/JtWswp0lHX— ラーム・エマニュエル駐日米国大使 (@USAmbJapan) February 7, 2022
В ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.