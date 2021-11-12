В МИД Японии заявили о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов
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- РИА Новости
«Относительно мирного договора с Россией наша цель в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырёх островов и заключить мирный договор», — цитирует РИА Новости Хаяси.
Он подчеркнул, что работа по решению данного вопроса будет проводиться «на основании ранее заключённых совместных договорённостей».
В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.