В МИД Японии заявили о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов

Япония намерена решить вопрос о принадлежности четырёх островов — Кунашира, Итурупа, Шикотана и Хабомаи — и заключить мирный договор с Россией. Об этом заявил японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси.

«Относительно мирного договора с Россией наша цель в том, чтобы, не перекладывая на плечи последующих поколений, решить вопрос принадлежности четырёх островов и заключить мирный договор», — цитирует РИА Новости Хаяси.

Он подчеркнул, что работа по решению данного вопроса будет проводиться «на основании ранее заключённых совместных договорённостей».

В октябре премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил якобы распространяется суверенитет Токио.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.