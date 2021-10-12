Премьер Японии заявил о распространении суверенитета Токио на южную часть Курил

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Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
Премьер Японии заявил о распространении суверенитета Токио на южную часть Курил
  • Reuters
  • © Toru Hanai/Pool

«На северные территории (так в Японии именуют южную часть Курил. — RT) распространяется суверенитет нашей страны, — цитирует РИА Новости Кисиду.

Он подчеркнул, что «в Японии должны решить этот вопрос, не оставляя его следующим поколениям».

Японский премьер добавил, что правительство настроено на то, чтобы заключить мирный договор с Россией, «разрешив проблему принадлежности этих островов».

Ранее глава японского МИД Тосимицу Мотэги заявил, что правительство Японии намерено продолжить вести активный диалог с Россией с целью разрешения территориального вопроса и заключения мирного договора.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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