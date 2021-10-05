В Японии намерены продолжить диалог с Россией по Курилам
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«На полях сессии ГА ООН я имел возможность лично встретиться с главой МИД России Лавровым... Мы подтвердили, что стороны продолжат переговоры, нацеленные на развитие двусторонних отношений между Японией и Россией», — цитирует РИА Новости Мотэги.
Он подчеркнул, что Япония продолжит активный диалог с Россией, «нацеленный на разрешение территориального вопроса и заключение мирного договора».
Ранее президент России Владимир Путин ранее объявил о создании на Курильских островах беспрецедентного налогового режима для бизнеса. Предпринимателей на Курилах планируется на десять лет освободить от уплаты основных налогов. Также для них будут установлены пониженные страховые взносы в размере 7,6%.
В понедельник, 6 сентября, генсекретарь японского кабмина Кацунобу Като заявил, что особый налоговый режим на Курильских островах противоречит позиции Японии по данным территориям.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.