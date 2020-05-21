Захарова заявила о неоспоримости суверенитета России над Курилами

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Решение Японии вернуть вопрос о Курилах в «Синюю книгу по дипломатии» противоречит задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях. Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова заявила о неоспоримости суверенитета России над Курилами
  • globallookpress.com

По её словам, российская сторона исходит из того, что подобный шаг «прямо противоречит поставленной на высшем уровне задаче создания благоприятной атмосферы в двусторонних отношениях».

«Мы вынуждены вернуть коллег из Министерства иностранных дел Японии к реальности. А она такова: законный суверенитет над всеми Курильскими островами принадлежит Российской Федерации по итогам Второй мировой войны в соответствии с международно-правовыми документами, в том числе Уставом ООН, и неоспорим», — сказала она.

19 мая сообщалось, что Токио вернул формулировку о принадлежности «северных территорий», как там называют Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, обозначив их как «острова, на которые распространяется суверенитет» Японии. 

МИД Японии в ходе заседания правительства представил «Синюю книгу по дипломатии» — ежегодный доклад о взаимоотношениях с другими странами.

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