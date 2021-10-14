Захарова прокомментировала заявление японского премьера по Южным Курилам
- AP
«Если подобного рода ультимативными заявлениями японская сторона пытается обусловить дальнейший ход переговоров по вопросу о мирном договоре, то, на наш взгляд, наши партнёры ещё более отдаляют перспективу его решения», — заявила Захарова.
Она подчеркнула, что первоочередным шагом в решении данного вопроса является «признание Японией итогов Второй мировой войны в полном объёме, включая законность принадлежности островов Южно-Курильской гряды России».
Ранее Кисида заявил, что на острова южной части Курил распространяется суверенитет Токио.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.