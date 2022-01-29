Посол России в Японии обсудил с руководством Хоккайдо восстановление связей

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Посол России в Японии Михаил Галузин в рамках встречи с властями Хоккайдо обсудил возможности восстановления и поддержания отношений между двумя государствами. Об этом сообщает пресс-служба генконсульства.

«Галузин встретился с руководством префектуральной ассамблеи Хоккайдо», — говорится в сообщении генконсульства на странице в Facebook.

В ходе беседы стороны обсудили пути восстановления и поддержания связей на уровне законодательных собраний регионов двух стран.

Ранее в МИД России выразили Японии протест из-за открытия в Токио выставки, посвящённой Южным Курилам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии.

В ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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