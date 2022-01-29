Посол России в Японии обсудил с руководством Хоккайдо восстановление связей
«Галузин встретился с руководством префектуральной ассамблеи Хоккайдо», — говорится в сообщении генконсульства на странице в Facebook.
В ходе беседы стороны обсудили пути восстановления и поддержания связей на уровне законодательных собраний регионов двух стран.
Ранее в МИД России выразили Японии протест из-за открытия в Токио выставки, посвящённой Южным Курилам в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии.
В ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.