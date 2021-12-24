В МИД России выразили протест Японии из-за выставки о Южных Курилах

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В МИД России выразили Японии протест из-за открытия в Токио выставки, посвящённой Южным Курилам, в контексте незаконных территориальных притязаний на них со стороны Японии.
В МИД России выразили протест Японии из-за выставки о Южных Курилах
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«17 декабря в МИД России был вызван представитель руководства посольства Японии в Москве. В ходе беседы японской стороне был заявлен решительный протест по поводу открытия в начале декабря в Токио выставки», — говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

По данным МИД России, аналогичные предупреждения уже высказывались в отношении подобного мероприятия в 2020 году.

В ноябре японский министр иностранных дел Ёсимаса Хаяси заявил о намерении решить с Россией вопрос о принадлежности четырёх островов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова японского премьера о Курильских островах, заявила, что ультиматумы только отдаляют перспективу решения данного вопроса.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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