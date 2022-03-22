Конфронтационная позиция: как Япония протестует против выхода России из переговоров по мирному договору

В Японии назвали несправедливым решение России о прекращении переговоров по мирному договору. Такую позицию озвучил премьер страны Фумио Кисида, добавив, что Токио не будет менять курс на урегулирование проблемы Курильских островов. Ранее российский МИД сообщил, что Москва отказывается от переговоров с Токио по мирному соглашению из-за введения ею односторонних ограничений в связи с ситуацией на Украине. Эксперты отмечают, что Токио не может рассчитывать на переговорный процесс или компромисс с Москвой, присоединившись к санкционной войне Запада против РФ.

Решение России прекратить переговоры по мирному соглашению с Японией «чрезвычайно несправедливо и совершенно неприемлемо», заявил премьер-министр страны Фумио Кисида. Выступая 22 марта в парламенте, он отметил, что Япония выступит с решительным протестом. Премьер уточнил, что Токио не меняет курс на заключение мирного договора и решения проблемы «северных территорий» (так японская сторона называет южную часть Курильских островов).

«Несмотря на то что данная ситуация обусловлена вторжением на Украину, Россия пытается её распространить на японо-российские отношения. Мы не можем с этим смириться», — сказал Кисида, добавив, что санкции должны осуществляться «решительно и непрерывно, в сотрудничестве с международным сообществом».

Генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно позднее заявил, что Токио направил протест Москве. Посол РФ Михаил Галузин был вызван в японский МИД, где вице-министр иностранных дел Такэо Мори вручил ему официальный протест.

Накануне о прекращении переговоров по мирному соглашению с Японией сообщили в Министерстве иностранных дел РФ. В ведомстве подчеркнули, что такое решение было принято с учётом «очевидного недружественного характера» введённых Японией односторонних ограничений против России в связи с ситуацией на Украине.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору ввиду невозможности обсуждать подписание основополагающего документа о двусторонних отношениях с государством, занимающим откровенно недружественные позиции и стремящимся нанести ущерб интересам нашей страны», — заявили в МИД.

В министерстве отметили, что также было принято решение о прекращении безвизовых поездок граждан Японии на Курилы на основе соглашений от 1991 года и о максимально облегчённых посещениях бывшими японскими жителями Южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

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«Вся ответственность за ущерб двустороннему взаимодействию и интересам самой Японии лежит на официальном Токио, сознательно сделавшем выбор в пользу антироссийского курса вместо развития взаимовыгодного сотрудничества и добрососедства», — подчеркнули в МИД.

Комментируя решение Москвы, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев охарактеризовал его как «исторически оправданное, назревшее и справедливое».

«Очевидно, что мы никогда бы не нашли никакого консенсуса с японцами по островной теме. Это и раньше понимали и мы, и они. Так что переговоры о Курилах всегда носили ритуальный характер. В новой редакции Конституции России прямо зафиксировано, что территории нашей страны не подлежат отчуждению. Вопрос закрыт», — написал Медведев в своём Telegram-канале.

Он также подчеркнул, что японцы, введя антироссийские санкции вслед за США, «продемонстрировали, с кем они согласовывали бы гипотетический текст мирного договора».

Санкционный удар

Напомним, после начала военной спецоперации Япония присоединилась к группе западных стран, которые ввели обширные экономические санкции против РФ. Так, 25 февраля премьер Кисида после встречи лидеров стран группы G7 заявил, что японские власти заморозят активы и приостановят выдачу виз российским физическим лицам и организациям. Кроме того, Токио ввёл обширные рестрикции, нацеленные на финансовые учреждения.

«Мы применим санкции к экспорту для российских организаций, связанных с военной сферой, а также к экспорту в Россию продукции общего назначения, такой как полупроводники и товары из ограничительного перечня, составленного согласно международным соглашениям», — заявил тогда Кисида.

Фумио Кисида

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Под экспортные ограничения подпало 300 наименований товаров и технологий: полупроводники, оборудование для обеспечения морской и авиационной безопасности, телекоммуникационное оборудование, средства связи, продукция военного назначения, включая оружие, программное обеспечение, нефтеперерабатывающее оборудование. Такие ограничения действуют в отношении 49 компаний и организаций РФ, включая АО «Рособоронэкспорт», «Ростех», ФСБ и СВР.

Кроме того, персональные санкции были введены в отношении руководства России, включая Владимира Путина, а также российских бизнесменов.

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Позднее премьер-министр Кисида заявил, что японские власти намерены запретить экспорт предметов роскоши в РФ и импорт некоторых товаров. Также Токио расширит список российских граждан, в отношении которых будут действовать такие рестрикции, как заморозка активов. Помимо этого, Япония будет применять дополнительные меры для предотвращения обхода Россией санкций.

16 марта правительство Японии сообщило, что вслед за США, Великобританией и Евросоюзом лишит Россию статуса наиболее благоприятствуемой нации в торговле.

Провокационные заявления

Напомним, 2 февраля 1946 года Курильские острова и Южный Сахалин были официально присоединены к СССР. Это стало возможно после успешных военных операций советских войск в рамках войны с Японией, которая началась 9 августа 1945 года.

В 1951 году Токио подписал Сан-Францисский мирный договор, закрепляющий утрату японской стороной прав на острова Курильской гряды и части Сахалина. Однако Советский Союз решил не подписывать этот документ, поскольку в нём не был прописан вопрос о выводе иностранных войск из Японии. Кроме того, не пояснялось, в чью пользу Токио отказывается от островных территорий. В 1956 году стороны подписали декларацию, которая предполагала поэтапное развитие отношений и заключение мирного договора.

Переговоры по заключению мирного договора между Москвой и Токио фактически зашли в тупик после ухода с поста главы японского правительства Синдзо Абэ в 2020 году. Он активно добивался прогресса в этом вопросе и за время пребывания на посту премьера провёл более 20 встреч с Владимиром Путиным.

Как отмечают японские СМИ, при Абэ японские власти обычно воздерживались от употребления фразы «исконные территории», как и годами не использовали формулировку об «оккупации» Южных Курил.

Курильские острова

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Функционеры японского правительства, возглавляемого Фумио Кисидой, напротив, в последнее время неоднократно делали провокационные заявления о статусе Курильских островов. Так, глава МИД Ёсимаса Хаяси 8 марта назвал российские южные Курильские острова «исконно японскими» территориями, на которые якобы распространяется суверенитет Токио. Днём ранее с похожим заявлением выступил и сам Кисида, назвавший Южные Курилы «исконными территориями» своей страны.

Как отметил руководитель Центра японских исследований в Институте Дальнего Востока РАН Валерий Кистанов, ситуация вокруг спецоперации РФ на Украине развязала Японии руки в плане её реваншистских настроений.

«Япония пустилась во все тяжкие в рядах «Большой семёрки» и под руководством США обкладывает Россию санкциями — и экономическими, и политическими, делая целый ряд недружественных шагов. В японских СМИ была развёрнута мощная антироссийская кампания. Дело дошло до казусов: японцы начали удалять из своих оркестров произведения Чайковского. В Японии окончательно пришли к выводу, что перспектив решения территориальных проблем на условиях Токио нет, значит, можно действовать более свободно и проводить в отношении России недружественную политику», — рассказал политолог.

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Япония должна была понимать, что переговоры о мирном договоре могут идти только в атмосфере взаимного благоприятствования и доверия, считает заведующий Центром Юго-Восточной Азии Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

«Когда вводятся санкции против другой страны, странно занимать позицию, что её решение о выходе из переговоров является неоправданным. То есть позиция такая: давайте продолжать работу по мирному договору, но мы внезапно вводим санкции и фактически присоединяемся к необъявленной войне против вас под эгидой США. Если Япония считает более важным и принципиальным присоединиться к санкциям США, то уже не говорите о мирном договоре», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Мосяков напомнил, что у Японии уже несколько раз была возможность завершить переговорный процесс достаточно крупным компромиссом в свою пользу, получив под свою юрисдикцию Шикотан и группу островов Хабомаи, тогда как Россия сохраняла бы за собой Итуруп и Кунашир.

«В прошлом Россия выходила на такие договорённости, но всякий раз у Японии появлялось желание получить все острова, без каких-либо концессий. Но это невозможно. Любые переговоры — это поиск компромисса, невозможно отвергать предложения другой стороны и требовать всего. Япония каждый раз проходила мимо компромиссных решений, выдвигая неприемлемые требования. Однако теперь время щедрых уступок со стороны России, которые она готова была сделать в 1990-е, прошло», — подчеркнул политолог.

Токио своими действиями демонстрирует, что для него отношения с США и поддержка той позиции, которую занимает Вашингтон по России и Украине, важнее, чем заключение мирного договора с Москвой, полагает Мосяков.

«Отношения с США — это приоритет номер один, а насчёт мирного договора теперь можно посокрушаться и всю вину переложить на Россию», — заключил аналитик.