Япония направила протест России после решения о выходе из диалога по мирному договору
«Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо», — приводит РИА Новости сообщение.
21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.
Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.