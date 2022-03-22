Япония направила протест России после решения о выходе из диалога по мирному договору

Япония направила протест России в связи с решением Москвы о выходе из диалога по мирному договору. Об этом заявил генеральный секретарь японского кабмина Хирокадзу Мацуно.

«Нами был направлен протест. Данное решение абсолютно неоправданно и совершенно недопустимо», — приводит РИА Новости сообщение.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.