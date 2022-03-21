МИД: Россия отказывается от переговоров с Японией по мирному договору

Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора, сообщает российский МИД.

«Российская сторона в нынешних условиях не намерена продолжать переговоры с Японией по мирному договору», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что данное решение принято ввиду невозможности обсуждать основополагающий документ о двусторонних отношениях с государством, которое занимает недружественную позицию.

Ранее правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России.

В частности, в санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидера КПРФ Геннадия Зюганова.

До этого власти Японии ввели ограничения против президента России Владимира Путина, зампреда Совета безопасности Дмитрия Медведева, главы МИД России Сергея Лаврова и 49 российских компаний.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.