Япония ввела санкции в отношении 17 физлиц из России

Правительство Японии ввело персональные санкции против 17 физических лиц из России. Соответствующая информация приводится на сайте японского МИД.

Как отмечается, в новый санкционный список вошли 11 депутатов Госдумы, включая лидер КПРФ Геннадия Зюганова, а также владелец компании «Ренова» Виктор Вексельберг и несколько родственников предпринимателя Юрия Ковальчука.

Ранее Госдепартамент США объявил о введении ограничительных мер против 11 представителей оборонного сектора России высокого ранга.

Как уточняется, санкции затронули главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, а также гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева.

14 марта комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе согласовал четвёртый пакет санкций в отношении России.