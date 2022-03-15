Госдеп США ввёл санкции против 11 представителей оборонного сектора России

Госдепартамент США объявил о введении ограничительных мер против 11 представителей оборонного сектора России высокого ранга. Об этом сообщили в пресс-службе Госдепа.

«Сегодня Госдепартамент продолжает возлагать тяжёлые последствия за это 9начало спецоперации на Украине. — RT) на руководство российского оборонного сектора», — говорится в сообщении.

Как уточняется, санкции затронули главу Росгвардии Виктора Золотова, директора ФСВТС Дмитрия Шугаева, гендиректора «Рособоронэкспорта» Александра Михеева, а также восемь заместителей министра обороны России Сергея Шойгу.

Ранее сообщалось, что комитет постоянных представителей стран Евросоюза в Брюсселе согласовал четвёртый пакет санкций в отношении России.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель высказал мнение, что антироссийские санкции не могут иметь немедленного эффекта.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявлял, что «новые санкции против России готовы».