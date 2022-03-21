Россия выходит из диалога с Японией о налаживании хозяйственной деятельности на Курилах

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Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Россия выходит из диалога с Японией о налаживании хозяйственной деятельности на Курилах
  • AFP
  • © Dimitar DILKOFF

Об этом говорится в заявлении российского МИД.

Отмечается, что решение принято в качестве ответных мер на действия правительства Японии.

18 марта власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.

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