Россия выходит из диалога с Японией о налаживании хозяйственной деятельности на Курилах
Российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
- AFP
- © Dimitar DILKOFF
Об этом говорится в заявлении российского МИД.
Отмечается, что решение принято в качестве ответных мер на действия правительства Японии.
18 марта власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.
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