Медведев заявил, что переговоры с Японией по мирному договору утратили всякий смысл

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Решение России об отказе от дальнейшего обсуждения с Японией мирного договора в контексте судьбы Курильских островов — исторически оправданное, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Медведев заявил, что переговоры с Японией по мирному договору утратили всякий смысл
  • globallookpress.com
  • © Alexandr Liskin

«Это решение — исторически оправданное, назревшее и справедливое», — написал он в своём Telegram-канале.

Медведев напомнил: в новой редакции российской Конституции прямо закреплён тезис о том, что территории России не подлежат отчуждению, вопрос закрыт.

«Сами японцы вслед за США... ввели против нас санкции, чем окончательно продемонстрировали, с кем они бы согласовывали гипотетический текст мирного договора. Теперь эти переговоры утратили всякий смысл. И ладно», — заключил он.

Ранее власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.

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