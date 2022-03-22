Премьер Японии назвал неприемлемым решение России по мирному договору

Решение России о выходе из диалога с Японией по мирному договору является «неприемлемо жёстким, абсолютно неоправданным и недопустимым». Об этом японский премьер-министр Фумио Кисида.

«Это неприемлемо жёстко, абсолютно неоправданно и недопустимо. Мы выражаем решительный протест», — цитрует РИА Новости Кисиду.

По его словам, в связи с событиями на Украине «диалог с Россией сейчас невозможен».

21 марта в российском МИД сообщили, что Россия отказывается вести с Японией переговоры по заключению мирного договора.

Кроме того, российская сторона выходит из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Ранее власти Япония ввели новые санкционные меры в отношении частных лиц и компаний из России.