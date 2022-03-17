Кисида назвал невозможной реализацию экономического сотрудничества Японии и России

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что новые шаги по реализации плана об экономическом сотрудничестве с Россией на данный момент не представляются возможными из-за ситуации на Украине.

«Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны», — цитирует его ТАСС.

Политик также вынужден был признать, что поставленные его предшественником цели по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с Россией не удалось достигнуть.

16 марта Япония отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что заявления Токио по поводу Курильских островов идут вразрез с политикой добрососедства, внешнеполитическую линию Японии диктует Вашингтон.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.