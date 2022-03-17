Кисида назвал невозможной реализацию экономического сотрудничества Японии и России
«Говоря о плане сотрудничества из восьми пунктов, если рассматривать текущую ситуацию, мы понимаем, что, разумеется, новые шаги сейчас невозможны», — цитирует его ТАСС.
Политик также вынужден был признать, что поставленные его предшественником цели по решению проблемы Курильских островов и заключению мирного договора с Россией не удалось достигнуть.
16 марта Япония отменила режим наибольшего благоприятствования в торговле с Россией.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее заявила, что заявления Токио по поводу Курильских островов идут вразрез с политикой добрососедства, внешнеполитическую линию Японии диктует Вашингтон.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.