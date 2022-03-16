В МИД России прокомментировали заявления Японии по Курильским островам

Последние заявления Токио по поводу Курильских островов идут вразрез с политикой добрососедства, внешнеполитическую линию Японии диктует Вашингтон. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Сейчас абсолютно чётко мы видим отсутствие собственной внешнеполитической линии у Японии в международных делах. Линия диктуется только Вашингтоном, она просто надиктовывается, она не формулируется в Токио с точки зрения национальных интересов, с точки зрения добрососедства», — сказала она в эфире радио Sputnik.

Захарова добавила, что Соединённые Штаты спускают Японии готовые решения.

Ранее посол США в Японии Рам Эмануэль заявил о поддержке Вашингтоном Токио по вопросу территориальной принадлежности южных Курильских островов.

Глава японского МИД Ёсимаса Хаяси поприветствовал данное выступление американского дипломата.