В Японии отреагировали на российский закон о налоговых льготах на Курилах

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Генсек японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о предоставлении налоговых льгот новым организациям, зарегистрированным на островах Курильской гряды, идёт вразрез с позицией Японии по территориальному вопросу и совместной экономической деятельности в регионе.

Об этом информирует РИА Новости.

«По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северные территории привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — сказал Мацуно.

Ранее Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что после введения льготного налогового режима на Курильских островах будут рады «зарубежным инвесторам из любых стран».

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