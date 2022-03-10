В Японии отреагировали на российский закон о налоговых льготах на Курилах
Об этом информирует РИА Новости.
«По вопросу российского закона о специальных льготах в целях экономического развития регионов, в том числе северные территории привлечение японских компаний и компаний из третьих стран противоречит позиции нашей страны по территориальному вопросу», — сказал Мацуно.
Ранее Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.
Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что после введения льготного налогового режима на Курильских островах будут рады «зарубежным инвесторам из любых стран».