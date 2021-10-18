Путин поручил принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курилах

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Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.
Путин поручил принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курилах
  • РИА Новости

Глава государства поручил внести в законодательство изменения, которые будут предусматривать работу новых организаций на Курильских островах при соблюдении ряда условий.

Одно из условий заключается в том, что предприятия не признаются плательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов и налога на имущество организаций.

Кроме того, к ним применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение десяти лет, а также режим свободной таможенной зоны.

При этом исключением станут организации, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, а также вылов ценных биологических ресурсов.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что для инвесторов в экономику Курильских островов будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот.

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