Путин поручил принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курилах

Президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

Глава государства поручил внести в законодательство изменения, которые будут предусматривать работу новых организаций на Курильских островах при соблюдении ряда условий.

Одно из условий заключается в том, что предприятия не признаются плательщиками налога на прибыль организаций, земельного и транспортного налогов и налога на имущество организаций.

Кроме того, к ним применяются пониженные тарифы страховых взносов в размере 7,6% в течение десяти лет, а также режим свободной таможенной зоны.

При этом исключением станут организации, оказывающие посреднические услуги, осуществляющие деятельность, связанную с получением пассивных доходов, производство и переработку подакцизных товаров, добычу углеводородного сырья и его переработку, а также вылов ценных биологических ресурсов.

В начале сентября Владимир Путин заявил, что для инвесторов в экономику Курильских островов будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот.