Путин рассказал о налоговых льготах для инвесторов в экономику Курил

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Президент России Владимир Путин заявил, что для инвесторов в экономику Курильских островов будет создан беспрецедентный набор налоговых стимулов и льгот.
Путин рассказал о налоговых льготах для инвесторов в экономику Курил
  • © Григорий Сысоев
  • РИА Новости

«Нам нужно создавать здесь конкурентные условия для работы наших партнёров. А это значит, что действующие здесь параметры налоговой нагрузки, стоимости заёмного капитала, скорости и качества государственных услуг для бизнеса должны быть глобально конкурентоспособными», — сказал он на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Путин отметил, что эти параметры должны быть самыми привлекательными во всём Азиатско-Тихоокеанском регионе.

«Это чрезвычайно сложная задача, но к этому надо стремиться. Именно такой, по сути, беспрецедентный набор льгот и стимулов мы создадим на Курильских островах», — добавил российский лидер.

По словам Путина, бизнес на островах будет освобождён от уплаты ключевых налогов на прибыль, на имущество, земельного и транспортного налога на десять лет.

Ранее вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о планах властей привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова.

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