Трутнев рассказал о планах властей привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова

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Вице-премьер, полномочный представитель президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев рассказал о планах властей привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова.
Трутнев рассказал о планах властей привлечь иностранных инвесторов на Курильские острова
  • © РИА Новости

В беседе с радио «Комсомольская правда» он заявил, что фактически будет создаваться «офшорная зона».

«Наша задача — сделать так, чтобы наши люди хорошо жили и чтобы наша экономика развивалась. И мы будем привлекать на Курилы инвесторов: всех, любых — российских, японских, корейских, китайских. Будем создавать условия для того, чтобы эти замечательные территории работали во благо Российской Федерации», — цитирует Трутнева kp.ru.

Ранее сообщалось, что власти России обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.

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