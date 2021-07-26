Кабмин рассмотрит возможность освободить от налогов инвесторов на Курилах

Власти России обсуждают возможность освободить предпринимателей, которые инвестируют в экономику Курильских островов, от обязанностей налогоплательщиков.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.

«Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности», — сказал он.

Ранее российский премьер заявил о возможном появлении на островах Курильской гряды свободной таможенной зоны. По словам Мишустина, соответствующие обсуждения сейчас ведутся в правительстве.

Ранее сообщалось, что Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.

Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.