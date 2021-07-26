Кабмин рассмотрит возможность освободить от налогов инвесторов на Курилах
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на премьер-министра России Михаила Мишустина.
«Мы подумаем над тем, чтобы освободить здесь от обязанностей налогоплательщика налогоплательщиков, которые работают здесь и инвестируют сюда в фактически основные виды деятельности», — сказал он.
Ранее российский премьер заявил о возможном появлении на островах Курильской гряды свободной таможенной зоны. По словам Мишустина, соответствующие обсуждения сейчас ведутся в правительстве.
Ранее сообщалось, что Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.
Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.