Мишустин посетит Итуруп в ходе поездки на Дальний Восток
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«На о. Итуруп в Сахалинской области М.В. Мишустин посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где пообщается с работниками предприятия», — говорится в сообщении на сайте кабмина.
В Южно-Сахалинске премьер-министр проведёт совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.
Он также встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.
Ранее президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить внимание ситуации на Курильских островах.