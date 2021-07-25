Мишустин посетит Итуруп в ходе поездки на Дальний Восток

Премьер-министр России Михаил Мишустин совершит рабочую поездку в Дальневосточный и Сибирский федеральные округа 26—29 июля и посетит курильский остров Итуруп.

«На о. Итуруп в Сахалинской области М.В. Мишустин посетит поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотрит цеха рыбоперерабатывающего комплекса, где пообщается с работниками предприятия», — говорится в сообщении на сайте кабмина.

В Южно-Сахалинске премьер-министр проведёт совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке.

Он также встретится с временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края Михаилом Дегтярёвым.

Ранее президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить внимание ситуации на Курильских островах.