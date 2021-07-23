Путин поручил Мишустину обратить особое внимание на ситуацию на Курилах

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить внимание ситуации на Курильских островах.
Путин поручил Мишустину обратить особое внимание на ситуацию на Курилах
  • © РИА Новости / Алексей Никольский

«Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, — у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю — и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, — но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», — сказал Путин.

Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов.

«Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — отметил Путин.

Ранее Путин рассказал о сроках восстановления движения по Транссибу после ЧП.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить