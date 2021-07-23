Путин поручил Мишустину обратить особое внимание на ситуацию на Курилах

Президент России Владимир Путин поручил председателю правительства России Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток уделить внимание ситуации на Курильских островах.

«Хочу, Михаил Владимирович, попросить вас, — у вас там большая программа, вы мне докладывали, я знаю — и аварийное жильё по некоторым регионам посмотреть, и медицину, и так далее, — но просил бы вас особое внимание обратить на ситуацию на Курильских островах», — сказал Путин.

Путин анонсировал «уникальные и беспрецедентные» предложения по вовлечению Японии в экономическую деятельность Курильских островов.

«Скажу, что то, о чём мы говорили, носит абсолютно уникальный, беспрецедентный характер. Говорю это специально для того, чтобы заинтриговать участников экономической деятельности, и надеюсь, что после вашей поездки, оценки ситуации на месте мы окончательно сформулируем эти предложения и их обязательно реализуем», — отметил Путин.

Ранее Путин рассказал о сроках восстановления движения по Транссибу после ЧП.