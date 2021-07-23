Путин рассказал о сроках восстановления движения по Транссибу после ЧП

Президент России Владимир Путин рассказал о сроках восстановления движения по Транссибирской магистрали после аварии в Забайкальском крае.

Путин сообщил, что в соответствии с докладами, поступающими к нему, первая ветка Транссиба должна быть восстановлена в течение двух — двух с половиной суток, а вторая — в течение пяти суток.

Также Путин поручил правительству обеспечить все необходимое для жизнедеятельности в связи с ЧП на Транссибирской железнодорожной магистрали, где в результате сильных дождей обрушился мост на перегоне Куэнга — Укурей.

«Жизнеобеспечение соответствующих регионов должно быть, безусловно, обеспечено. Имею в виду и продовольственные группы товаров, и всё, что необходимо для жизнедеятельности предприятий, городского хозяйства, коммунальных служб», — сказал президент.

Ранее РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, и со станций в восточном направлении.

После обрушения железнодорожного моста на Транссибе в Забайкальском крае Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.