Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в Забайкалье

После обрушения железнодорожного моста на Транссибе в Забайкальском крае Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.

Об этом сообщают «Известия».

«Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия соблюдения законодательства о безопасности движения по факту подмыва железнодорожного моста, произошедшего 23 июля вблизи села Дунаево Сретенского района Забайкальского края на перегоне Куэнга — Укурей Забайкальской железной дороги из-за ливневых дождей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте и комиссия ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в связи со стихийным бедствием и введённым в Забайкальском крае режимом ЧС.