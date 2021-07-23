Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в Забайкалье

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После обрушения железнодорожного моста на Транссибе в Забайкальском крае Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку.
Прокуратура проводит проверку по факту обрушения моста в Забайкалье
  • © РИА Новости / Пресс-служба вице-премьера Забайкальского края А. Гурулёва

Об этом сообщают «Известия».

«Восточно-Сибирской транспортной прокуратурой организованы проверочные мероприятия соблюдения законодательства о безопасности движения по факту подмыва железнодорожного моста, произошедшего 23 июля вблизи села Дунаево Сретенского района Забайкальского края на перегоне Куэнга — Укурей Забайкальской железной дороги из-за ливневых дождей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехали могочинский транспортный прокурор, оперативная группа Могочинского ЛО МВД России на транспорте и комиссия ОАО «РЖД».

Ранее сообщалось, что РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в связи со стихийным бедствием и введённым в Забайкальском крае режимом ЧС.

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