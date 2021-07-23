РЖД ограничила на трое суток отправку грузов по Транссибу на восток

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РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, и со станций в восточном направлении.
РЖД ограничила на трое суток отправку грузов по Транссибу на восток
  • Reuters

«В связи со стихийным бедствием и введённым в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении», — говорится в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что ситуация по восстановлению движения остаётся сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе.

Уточняется, что отменены на ближайшие даты поезда из Читы в Благовещенск и обратно. 

Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе.

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