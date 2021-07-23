РЖД ограничила на трое суток отправку грузов по Транссибу на восток

РЖД на трое суток ограничила погрузку всех грузов, кроме продуктов, со всех участков, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, и со станций в восточном направлении.

«В связи со стихийным бедствием и введённым в Забайкальском крае режимом чрезвычайной ситуации с сегодняшнего дня на трое суток установлено ограничение на погрузку всех грузов, кроме продовольственных, со всех станций РЖД, находящихся западнее станции Бушулей Забайкальской железной дороги, в восточном направлении», — говорится в Telegram-канале РЖД.

Отмечается, что ситуация по восстановлению движения остаётся сложной, в ближайшие дни прогнозируется продолжение дождей в регионе.

Уточняется, что отменены на ближайшие даты поезда из Читы в Благовещенск и обратно.

Ранее стало известно, что в Забайкалье из-за дождей обрушился железнодорожный мост на Транссибе.