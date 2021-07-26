Мишустин: на Курилах может появиться режим свободной таможенной зоны
Об этом сообщает ТАСС.
«Мы обсуждаем на сегодняшний день в первую очередь возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», — сказал он.
Ранее сообщалось, что Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.
Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.