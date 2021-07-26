Мишустин: на Курилах может появиться режим свободной таможенной зоны

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Власти России обсуждают возможность ввести режим свободной таможенной зоны на островах Курильской гряды, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем на сегодняшний день в первую очередь возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.

Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.

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