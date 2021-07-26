Мишустин: на Курилах может появиться режим свободной таможенной зоны

Власти России обсуждают возможность ввести режим свободной таможенной зоны на островах Курильской гряды, заявил российский премьер Михаил Мишустин.

Об этом сообщает ТАСС.

«Мы обсуждаем на сегодняшний день в первую очередь возможности введения здесь режима свободной таможенной территории», — сказал он.

Ранее сообщалось, что Мишустин планирует посетить поликлинику Курильской центральной районной больницы и осмотреть цеха рыбоперерабатывающего комплекса. Также в планах российского премьера провести совещание по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на Дальнем Востоке в Южно-Сахалинске.

Президент России Владимир Путин поручил Михаилу Мишустину во время поездки на Дальний Восток также уделить внимание ситуации на Курильских островах.