Чекунков: после принятия закона о налоговом режиме Курилы будут рады всем инвесторам

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков заявил, что после введения льготного налогового режима на Курильских островах будут рады зарубежным инвесторам из любых стран.

«Как и в случае с остальными преференциальными режимами, уже созданными и действующими на Дальнем Востоке, мы приветствуем как российских, так и зарубежных инвесторов из любых стран, в том числе из Японии», — рассказал Чекунков в интервью РИА Новости.

Он отметил постоянную работу по усовершенствованию правовых режимов поддержки предпринимательской деятельности для повышения инвестиционной привлекательности регионов Дальнего Востока России.

Чекунков также сообщил, что законопроект планируется принять в ходе весенней сессии Госдумы России.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин позже отметил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.