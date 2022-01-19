Глава Минвостока Чекунков уточнил сроки принятия закона о налоговом режиме на Курилах

Госдума в ходе весенней сессии может принять закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах. Об этом заявил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

«Законопроект планируется рассмотреть (в Госдуме. — RT) в первом чтении в январе. Новый преференциальный режим заработает сразу после принятия закона в весеннюю сессию. Также будут внесены изменения во вторую часть Налогового кодекса», — рассказал Чекунков в интервью РИА Новости.

После принятия закона на территории Курильских островов будет установлена свободная таможенная зона, пояснил он.

«При этом преференции не распространяются на производство подакцизных товаров, проекты добычи, переработки углеводородного сырья, проекты по вылову ценных видов ракообразных», — уточнил Чекунков.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин позже отметил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.