Мишустин: важно не допустить возникновения новой офшорной зоны на Курилах

Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства заявил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.

«Важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги», — заявил Мишустин.

По его словам, «поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами».

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.