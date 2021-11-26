Мишустин: важно не допустить возникновения новой офшорной зоны на Курилах

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Премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании правительства заявил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.
Мишустин: важно не допустить возникновения новой офшорной зоны на Курилах
  • © РИА Новости / Дмитрий Астахов

«Важно не допустить возникновения там новой офшорной зоны, чтобы туда не бросились те, кто хочет лишь минимизировать налоги», — заявил Мишустин.

По его словам, «поэтому преференции будут даны компаниям, которые действительно станут работать на островах и не занимаются добычей и переработкой углеводородов, производством подакцизных товаров, выловом крабов, финансовыми и посредническими услугами». 

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

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