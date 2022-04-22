NHK: в МИД Японии впервые за 19 лет назвали Курилы «незаконно оккупированными»

Министерство иностранных дел Японии в докладе по дипломатии «Синяя книга» за 2022 год впервые за 19 лет обозначило Южные Курилы как «оккупированные» территории.

Об этом сообщает телеканал NHK.

В докладе отмечается, что «северные территории являются неотъемлемой частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией».

Кроме того, в японском МИД подчеркнули, что на фоне проведения спецоперации на Украине «сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора».

Ранее власти Японии ввели санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России.

В марте российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.

Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.