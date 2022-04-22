NHK: в МИД Японии впервые за 19 лет назвали Курилы «незаконно оккупированными»
Об этом сообщает телеканал NHK.
В докладе отмечается, что «северные территории являются неотъемлемой частью Японии, но в настоящее время они незаконно оккупированы Россией».
Кроме того, в японском МИД подчеркнули, что на фоне проведения спецоперации на Украине «сложно говорить о перспективах переговоров с Россией по поводу заключения мирного договора».
Ранее власти Японии ввели санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России.
В марте российская сторона объявила о выходе из диалога с Японией о налаживании совместной хозяйственной деятельности на Южных Курилах.
Российские власти неоднократно говорили о неоспоримости суверенитета России над Курилами.