Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России
В частности, рестрикции вводятся в отношении депутатов Госдумы России, а также дочери и супруги главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова.
Власти Японии утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 мая.
Также вводится запрет на инвестиции в российскую экономику.
Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны.
В МИД России заявили, что Москва даст на это соответствующий ответ.