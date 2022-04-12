Япония ввела санкции против 398 физических лиц и 28 организаций из России

Япония ввела санкции в отношении 398 физических лиц и 28 организаций из России, а также утвердила заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 мая. Об этом говорится в сообщении на сайте японского МИД.

В частности, рестрикции вводятся в отношении депутатов Госдумы России, а также дочери и супруги главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова. Власти Японии утвердили заморозку активов Сбербанка и Альфа-Банка с 12 мая. Также вводится запрет на инвестиции в российскую экономику. Ранее МИД Японии заявил о высылке восьми российских дипломатов из страны. В МИД России заявили, что Москва даст на это соответствующий ответ.