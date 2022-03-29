С 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши
«Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса», — приводит ТАСС слова Хагиуды на пресс-конференции в Токио.
Также запрещается ввоз драгоценных камней и ювелирных изделий.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.
Кроме того, власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.