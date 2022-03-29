С 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобили премиум-класса, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса», — приводит ТАСС слова Хагиуды на пресс-конференции в Токио.

Также запрещается ввоз драгоценных камней и ювелирных изделий.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.

Кроме того, власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.