С 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши

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С 5 апреля Япония вводит запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, в том числе автомобили премиум-класса, заявил японский министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

«Правительство приняло решение ввести запрет на экспорт в Россию предметов роскоши, включая автомобили премиум-класса», — приводит ТАСС слова Хагиуды на пресс-конференции в Токио.

Также запрещается ввоз драгоценных камней и ювелирных изделий.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.

Кроме того, власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.

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