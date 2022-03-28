Минфин Японии сообщил о невозможности конфисковать средства Центробанка России
«В нашем законодательстве... нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — цитирует ТАСС его заявление.
Таким образом министр ответил на вопрос о том, может ли Япония принять соответствующие меры в рамках ограничений в отношении России, которые были введены после начала спецоперации на Украине.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.
Кроме того, власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.