Минфин Японии сообщил о невозможности конфисковать средства Центробанка России

Министр финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил, что национальное законодательство не позволяет осуществлять конфискацию золотовалютных резервов зарубежных регуляторов, которые хранятся в Банке Японии, в том числе это касается и ЦБ России.

«В нашем законодательстве... нет положений, позволяющих реквизировать резервы иностранных центральных банков в иностранной валюте, которые хранятся в Банке Японии», — цитирует ТАСС его заявление.

Таким образом министр ответил на вопрос о том, может ли Япония принять соответствующие меры в рамках ограничений в отношении России, которые были введены после начала спецоперации на Украине.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида ранее заявлял о введении Токио санкций в отношении ЦБ России.

Кроме того, власти Японии ввели новые санкционные меры в отношении 25 частных лиц и 81 компании из России, а также запрет на экспорт в Россию предметов роскоши.