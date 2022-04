Несогласованная позиция: почему в Белом доме не поддержали высказывание Байдена о «геноциде» на Украине

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки уклонилась от ответа на вопрос, всегда ли слова президента Соединённых Штатов отражают официальную позицию Вашингтона. После того как Джо Байден назвал текущие события на Украине «геноцидом», Псаки не стала подтверждать или опровергать эту позицию на брифинге для прессы. Вместе с тем она добавила, что «президент описал ситуацию так, как он её видит». Аналитики полагают, что спонтанные высказывания хозяина Овального кабинета, особенно по украинской проблематике, свидетельствуют об отсутствии у американского лидера чёткой внешнеполитической стратегии по этому направлению. Кроме того, по мнению экспертов, администрация президента США часто оказывается не готова к подобным заявлениям с его стороны.

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки ушла от прямого ответа на вопрос о том, отражают ли слова президента США официальную позицию Вашингтона по ряду вопросов, включая ситуацию на Украине.

Ранее Джо Байден на митинге в штате Айова назвал политику Москвы в отношении Киева «геноцидом», а позднее повторил своё утверждение для прессы перед обратным вылетом в Вашингтон.

Во время брифинга с участием Псаки журналисты неоднократно возвращались к этим высказываниям главы Белого дома, напомнив, что «уже трижды президент делал комментарии о войне, а затем Белый дом или он сам заявляли, что эти комментарии не отражают политику или правовую позицию США».

Джен Псаки, в свою очередь, уклонилась от ответов на вопросы о статусе высказываний президента Соединённых Штатов и о том, считает ли официальный Вашингтон события на Украине «геноцидом».

«Когда президент баллотировался на пост, он обещал американскому народу, что будет, как он часто выражается, «стрелять с плеча» и «говорить людям всё напрямую», — отметила пресс-секретарь Белого дома.

В то же время Псаки не стала прямо отвечать на вопрос о заявлениях Байдена, которые, как предположил один из журналистов, могут ввести в заблуждение других мировых лидеров или союзников США в том случае, если они не подтверждаются Белым домом или не находят отражения в политических решениях Вашингтона.

«Не думаю, что кто-то пребывает в неопределённости касательно тех зверств и тех ужасов, что мы наблюдаем на месте событий», — сказала Псаки.

Она добавила, что президент описал ситуацию так, как он её видит.

Неприемлемые высказывания

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя высказывания Байдена, назвал их неприемлемыми.

«Мы категорически с ними не согласны. Мы считаем неприемлемыми попытки подобного извращения ситуации. Тем более, мы уже говорили, это вряд ли приемлемо для президента США — страны, которая совершила известные деяния в течение новой и новейшей истории», — подчеркнул политик.

Он добавил, что Москва и Вашингтон на данный момент не поддерживают контакты на высшем уровне.

Стоит отметить, что это уже не первый выпад со стороны Джо Байдена в адрес РФ, который его администрации приходится прояснять в той или иной степени.

Так, 24 марта в Брюсселе американский лидер заявил, что США готовы дать «соразмерный ответ» в случае применения химического оружия на Украине.

Впоследствии советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан на брифинге для прессы пояснил, что у Америки нет намерений применять химическое оружие ни при каких обстоятельствах.

Затем в ходе встречи с американскими военнослужащими в Польше президент Соединённых Штатов заверил их, что вскоре они окажутся на Украине. Эти слова пресс-служба Белого дома также опровергла.

Кроме того, в конце марта во время другого выступления в Варшаве Байден заявил, что Владимир Путин «не может оставаться у власти».

После этой череды высказываний целый ряд американских СМИ — в том числе The Atlantic, The Wall Street Journal и New York Post — пришли к выводу о том, что президенту США стоило бы воздержаться от спонтанных комментариев, которые могут не отражать официальную позицию Вашингтона.

Впрочем, несмотря на это, уже 4 апреля глава Белого дома назвал российского лидера Владимира Путина «военным преступником».

Дмитрий Песков со своей стороны счёл подобные высказывания недостойными президента США.

«Продолжаются личные оскорбления в адрес президента России, и это плохо. Мы считаем это неприемлемым и недостойным президента США», — сказал политик.

Центр принятия решений

Аналитики обращают внимание на то, что администрация и официальные представители Белого дома перестали опровергать резонансные заявления Байдена и теперь просто воздерживаются от их разъяснения. По мнению экспертов, таким образом окружение американского президента пытается сохранить видимость того, что Джо Байден по-прежнему способен единолично принимать важные политические решения.

«Они пытаются свести к минимуму информационные провалы и разного рода оговорки главы Белого дома. Проблема в том, что Байден, судя по его состоянию, вряд ли сам принимает решения — их, скорее всего, формирует его окружение. Пусть он и наделён президентскими полномочиями, говорить о том, что именно он разрабатывает внешнеполитическую стратегию и воплощает её в жизнь, очевидно не приходится», — пояснил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, член Общественной палаты России Никита Данюк.

С его точки зрения, комментарии Байдена по ситуации вокруг Украины говорят о том, что «чёткой стратегии у него в голове нет».

«Во многом из-за этого и происходит рассинхрон — президент США делает заявления, от которых потом отказывается Белый дом. На мой взгляд, это следствие того, что Байден из центра принятия решений исключён, как бы странно это ни звучало. Формально или неформально — неизвестно, но такие гипотезы есть», — говорит Данюк.

Он полагает, что рано или поздно наступит тот момент, когда непоследовательные высказывания американского президента уже невозможно будет игнорировать.

«Вполне возможно, что он покинет свой пост преждевременно, передав полномочия вице-президенту Камале Харрис. Тогда все эти полуофициальные заявления Байдена будут дезавуированы самим же Белым домом. Мы видим, что риторика часто идёт вразрез с реальными действиями, и это, конечно, никому не нравится», — рассуждает аналитик.

В свою очередь, политолог Алексей Мухин допускает, что Белый дом и окружение Байдена зачастую не готовы к его спонтанным высказываниям и поэтому избегают комментариев, чтобы сохранить видимость работы единого политического организма.

«Случай Байдена вообще особый, так как на его сознание явно влияет возраст. Из-за этого комментировать некоторые его заявления крайне трудно», — пояснил Мухин.

Однако даже с учётом этого очевидно, что несогласованная позиция Вашингтона затрудняет возможности для урегулирования конфликта дипломатическим путём, говорит политолог.