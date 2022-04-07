«Провокация от начала и до конца»: зачем на Украине хотят обвинить Россию в «геноциде»

На сайте украинского парламента опубликован текст законопроекта о признании действий России на территории Украины «геноцидом». Авторы документа называют РФ «страной-агрессором» и обвиняют Москву в массовых убийствах. В качестве одного из примеров составители законопроекта упоминают события в городе Буче. Данные обвинения уже опровергло Минобороны РФ, назвав действия Украины провокацией. Позицию оборонного ведомства разделяют и эксперты. По их мнению, Киев устроил провокацию в Буче, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от собственных преступлений, в том числе от пыток российских пленных. Этой же цели, считают аналитики, служит и законодательная инициатива о «геноциде» украинцев.

На сайте Верховной рады опубликован текст проекта постановления №7250 о признании действий России на территории Украины «геноцидом».

«Верховная рада постановляет... признать преступные действия Российской Федерации, продолжающиеся на территории Украины с 24 февраля 2022 года, геноцидом украинской нации», — указано в законопроекте, который был зарегистрирован в парламенте 4 апреля.

В документе РФ называется «страной-агрессором», которая якобы «осуществляет умышленные действия, направленные на уничтожение украинской нации».

Среди этих «действий» авторы законопроекта упоминают «массовые пытки и убийства гражданского населения», разрушение инфраструктуры и «целенаправленные задержания и убийства на временно оккупированных территориях государственных деятелей, работников образования и культуры, священнослужителей, общественных активистов».

Кроме того, в вину России составители документа ставят «принудительную депортацию гражданского населения в Россию, в том числе похищение и депортацию детей, уничтожение памятников украинской истории и культуры, книг, запрет изучения истории Украины и обучения на украинском языке».

По мнению авторов документа, «политический режим Российской Федерации является нацистским по своей сути, на практике и идеологически наследует национал-социалистический тоталитарный режим, который виновен в преступлении геноцида — холокосте».

Legion-Media

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Среди мест, где якобы были совершены преступления российскими военнослужащими, в документе значатся населённые пункты Буча, Волноваха, Ирпень, Мариуполь, Ахтырка, Харьков и Чернигов.

Помимо этого, в тексте документа содержится призыв к иностранным государствам «способствовать расследованию преступлений Российской Федерации», «безотлагательно предоставить Украине всё необходимое оружие и другую помощь, а также ввести против России жесточайшие санкции с целью прекращения агрессии против Украины, деоккупации всей территории Украины, прекращения геноцида украинской нации и недопущения его повторения в будущем».

Также украинскому кабмину предлагается «принять меры по увековечению памяти жертв геноцида украинской нации».

По словам ведущего эксперта Российского института стратегических исследований Олега Неменского, украинские нардепы пытаются обвинить РФ в преступлениях, которые киевские власти сами совершают на Украине.

«Украинская пропаганда не в первый раз так действует: в Киеве берут собственные преступления, в которых Украину обвиняет РФ, и пытаются их повесить на Россию. Это касается и реабилитации фашизма, и использования фашистских методов, массовых убийств и так далее», — заявил в беседе с RT аналитик.

Провокация в Буче

Стоит отметить, что данный законопроект был внесён в Раду на фоне информационной шумихи, которую Запад и Украина раздувают вокруг событий в Буче.

Напомним, 3 апреля украинские власти и СМИ, а вслед за ними и западные медиа распространили снятые в Буче видео, на кадрах которых видны тела погибших. Авторы этих публикаций утверждали, что к событиям якобы причастны российские военные.

Владимир Зеленский в Буче

Gettyimages.ru

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В Минобороны РФ опровергли обвинения в убийстве мирных жителей в Буче и назвали действия Киева провокацией. В ведомстве подчеркнули, что за время нахождения этого населённого пункта под контролем российских военных ни один местный житель не пострадал от насильственных действий.

Кроме того, в МО РФ напомнили, что российские подразделения полностью вышли из города ещё 30 марта, а на следующий день мэр Бучи Анатолий Федорук в своём видеообращении подтвердил, что в городе нет российских военных. При этом он не упоминал о расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками.

Российские военные также обратили внимание на то, что «тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырёх дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах — несвернувшаяся кровь».

«Всё это неопровержимо подтверждает, что фотографии и видеокадры из Бучи — очередная постановка киевского режима для западных СМИ, как было в Мариуполе с роддомом, а также в других городах», — заключили в ведомстве.

При этом у Минобороны есть данные, что украинская сторона готовит аналогичные постановочные съёмки и в других городах Украины.

По мнению Олега Неменского, провокация в Буче была организована Киевом специально, чтобы затем продвигать внутри страны и на международной арене тему «геноцида» украинского народа.

«Они устроили провокацию, чтобы обвинить Россию в геноциде, как в своё время обвиняли Сербию по ситуации в Сребренице. Нет сомнений, что Рада примет этот закон. Нельзя исключать, что эта провокация была задумана не Киевом, а западными спецслужбами. Стоит ожидать, что информационная активность, связанная с Бучей, будет поддерживаться в западных СМИ довольно долго», — заявил эксперт.

Аналогичного мнения придерживается и чрезвычайный посол, сенатор Константин Долгов.

«Вся история с Бучей — провокация от начала и до конца, инсценировка. Она задумывалась западными организаторами для подрыва переговоров Москвы и Киева, на которых наметился прогресс», — сказал Долгов в комментарии RT.

Украинская историография

Обвиняя Россию в геноциде на Украине, авторы законопроекта попытались также провести параллели с историей СССР. Для этого они вспомнили про активно продвигаемую на Украине концепцию голодомора. Так на Украине сегодня называют голод в СССР в 1932—1933 годах.

Напомним, современная украинская историография с подачи властей страны пытается представить те события как целенаправленное уничтожение советскими властями населения на тот момент УССР.

Мариуполь

РИА Новости

© Илья Питалев

Однако это не подтверждается историческими фактами. Голод был общей трагедией для всего СССР в начале 1930-х годов, а не только для Украины. Сильнее всего от него пострадали, помимо Украины, Нижнее и Среднее Поволжье, Казахстан, а также часть Центрально-Чернозёмной области.

Специалисты полагают, что причиной голода стал ряд факторов, в том числе неудовлетворительное состояние сельского хозяйства, неурожаи, а также насильственная коллективизация и конфискация продовольствия.

«Тема «голодомора» никогда не уходила из повестки Киева. Эта концепция политизирована и полностью искажает исторические факты, поскольку тогда пострадали все народы, населявшие Советский Союз. Эта антироссийская кампания выстраивается уже многие годы при подпитке Запада и по сценарию Запада. Планы у них долгосрочные. И законопроект о геноциде можно рассматривать в этом же ключе», — полагает Константин Долгов.

«Военные преступления украинских неонацистов»

По словам экспертов, понятие «геноцид» имеет чёткое определение, которое было юридически закреплено Конвенцией о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. Она была принята резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 9 декабря 1948 года в Париже.

Согласно данному документу, под геноцидом понимаются действия, «совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую».

Дом в Донецке, повреждённый в результате обстрела со стороны ВСУ

AP

© Alexei Alexandrov

По мнению аналитиков, под это определение подпадают именно действия «постмайданных» украинских властей в отношении Донбасса и русского населения страны.

Напомним, после 2014 года Киев ввёл экономическую блокаду Донецкой и Луганской народных республик, проводил систематические репрессии против населения данных регионов. Жители республик страдали от регулярных обстрелов со стороны ВСУ. Всего за годы конфликта, развязанного Киевом в Донбассе, погибли около 14 тыс. человек, в том числе сотни детей.

Помимо этого, киевские власти приняли ряд законов, направленных на запрещение использования русского языка на Украине, притом что, по данным украинских социологических служб, более 50% граждан страны в семье и дома активно используют русский язык.

Геноцидом действия Киева в Донбассе считает и российское руководство. Об этом, в частности, заявил президент РФ Владимир Путин в феврале этого года.

«На Украине массово и систематически нарушаются права человека, на законодательном уровне закрепляется дискриминация русскоязычного населения, — отметил Путин. — По нашим оценкам, то, что происходит в Донбассе, — это и есть геноцид».

В начале апреля СК РФ предъявил обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых есть высокопоставленные украинские военные.

Аналитики обращают внимание на то, что преступления Киева против собственных граждан на Украине никто не расследовал и они до сих пор не получили оценки на Западе, где их предпочитают замалчивать.

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«Они замалчивают серьёзнейшие гуманитарные и военные преступления украинских неонацистов, которые продолжаются с 2014 года. Сейчас они отметились новыми преступлениями, в том числе в отношении пленных российских солдат», — говорит Константин Долгов.

Политологи полагают, что тема геноцида раскручивается Киевом в том числе для того, чтобы отвлечь внимание мировой общественности от преступлений украинских нацистов.

«В России — стране, которая пережила нападение фашистов и которая понесла самые тяжёлые потери в этой войне, — нет места фашизму. А вот на Украине, к сожалению, ситуация принципиально иная, притом что украинцы в рядах армии СССР тоже били фашистов. Тем не менее современная Украина на свои знамёна поднимает не героев ВОВ, а нацистов вроде Бандеры и Шухевича. В их честь проводятся разного рода мемориальные мероприятия, их именами названы культурные объекты, улицы, с их именами идут колонны украинских войск, их имена восхваляются в школьных учебниках», — заявил в беседе с RT замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Аналогичным образом объясняется и попытка авторов законопроекта о геноциде обвинить Россию в стремлении запретить украинский язык. Эксперты напоминают, что на территории Крыма украинский является одним из трёх официальных языков наряду с русским и крымско-татарским, в то время как на Украине нет ни одного региона, где русский был бы признан на официальном уровне.

Опрошенные RT специалисты не исключают, что вслед за Украиной подобные законы о «геноциде» украинцев могут принять и другие страны.

«Эту тему будут долгое время обсуждать на мировом уровне. Вполне вероятно, что Украину могут поддержать Польша или государства Прибалтики. Но последуют ли их примеру другие страны, пока трудно сказать, потому что там много нестыковок. Однако в целом Запад очень склонен поддерживать сейчас все антироссийские инициативы», — полагает Олег Неменский.

В свою очередь, Владимир Шаповалов уверен, что украинская инициатива не повлияет на позицию России в украинском кризисе.

«Я не думаю, что это как-то скажется на деятельности России. Инициаторы данного законопроекта сами должны стать фигурантами уголовного дела в России, потому что этот законопроект является преступным в отношении России и российских граждан», — заключил эксперт.