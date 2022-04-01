СК России выдвинул обвинение ряду военных Украины в геноциде русскоязычных в Донбассе

Следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых есть высокопоставленные военные. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения.

Среди обвиняемых — бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко и другие должностные лица из числа командования.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции на Украине является избавление людей от геноцида.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения.