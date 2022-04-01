СК России выдвинул обвинение ряду военных Украины в геноциде русскоязычных в Донбассе

Короткая ссылка
Следователи предъявили обвинение в геноциде русскоязычного населения в Донбассе 22 фигурантам, среди которых есть высокопоставленные военные. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«В ходе расследования Следственным комитетом постоянно анализируется большой массив документов и иные данные», — говорится в сообщении.

Как уточняется, на основании этих доказательств 22 лицам предъявлено обвинение в геноциде гражданского русскоязычного населения.

Среди обвиняемых — бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко и другие должностные лица из числа командования.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что целью специальной военной операции на Украине является избавление людей от геноцида.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин также подчеркнул, что кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить