Володин: кризис на Украине произошёл из-за геноцида русскоязычного населения

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Кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Володин: кризис на Украине произошёл из-за геноцида русскоязычного населения
  • РИА Новости

«Кризис на Украине произошёл не из-за территорий, а из-за геноцида русскоязычного населения. Мы встали на защиту наших граждан и соотечественников в Донбассе. Для нас это вопрос безопасности, мирной жизни и выстраивания добрых отношений», — написал он в Telegram.

По словам Володина, чтобы президент США Джо Байден понял это, ему необходимо принять систему ценностей России, «что вряд ли возможно».

«Для него сила в деньгах, а для нас — в правде», — подытожил спикер Госдумы.

Как ранее отметил посол России в США Анатолий Антонов, в отличие от американцев, российская сторона делает всё для того, чтобы пресечь военные преступления.

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