Антонов: Россия в отличие от США делает всё для пресечения военных преступлений

В отличие от США, российская сторона делает всё для того, чтобы пресечь военные преступления, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

Он напомнил, что военная спецоперация на территории Украины призвана положить конец геноциду мирных жителей в Донбассе и разоружить украинских нацистов.

«Пора бы уже понять, что наша страна в отличие от американцев делает всё, чтобы пресечь военные преступления», — говорится в заявлении дипмиссии в Facebook*.

Комментируя высказывания замгоссекретаря США Виктории Нуланд о якобы причастности России к гибели тысячи украинцев и российских военных, Антонов подчеркнул, что такая циничная риторика неприемлема.

«Вашингтону следовало бы предъявить счёт себе за разрушенные города и десятки тысяч человеческих жизней, загубленных в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии и Сирии», — напомнил он.

25 марта стало известно, что Соединённые Штаты доставили Украине первую партию из пакета военной помощи на $800 млн.

Глава МИД Польши Збигнев Рау в своей статье для газеты Politico заявил, что страны Запада должны предоставить Украине всё необходимое ей вооружение для противодействия России.

Российский президент Владимир Путин подчёркивал, что появление российских войск под Киевом не связано с намерением оккупировать Украину.

* Организация Meta Platforms Inc. (соцсети Facebook, Instagram) признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Тверского суда Москвы от 21.03.2022.